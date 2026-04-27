El Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes reúne a expertos internacionales para analizar la perspectiva de la IA en relación con el español oral

El encuentro incluye cuatro mesas redondas sobre distintos aspectos del español, la presentación de dos proyectos y una conferencia de clausura a cargo del catedrático y miembro de la Real Academia Española, Guillermo Rojo.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto con el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno Fernández, han presentado el encuentro ‘¡Háblame, máquina! Oralidad en IA en español’, que se celebra hasta el próximo miércoles, 29 de abril, en Logroño y San Millán de la Cogolla. Durante este evento, expertos internacionales analizarán los avances, las necesidades y la perspectiva de la Inteligencia Artificial (IA) en relación con el lenguaje oral español.

Este evento, organizado por el Observatorio Global del Español, liderado por el Instituto Cervantes, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, a través de la Fundación para la Transformación de La Rioja, se enmarca, tal y como ha subrayado Pérez Pastor, en la vocación histórica de la comunidad como espacio de reflexión sobre el idioma. En este sentido, ha destacado que “La Rioja no es un lugar más para hablar del español, es el lugar perfecto”, al recordar que en San Millán de la Cogolla se produjo “el primer gran salto de nuestro idioma al pasar de lo oral a lo escrito” y que, siglos después, allí mismo nació también “la conciencia autorial de la literatura española”.

Asimismo, ha señalado que hitos como Dialnet supusieron “un salto tecnológico en la difusión del conocimiento en español y en su posicionamiento como lengua de la ciencia”, por lo que ha defendido que el Observatorio Global del Español representa “un paso más en esa larga cadena de acciones que sitúan a La Rioja como referencia para conectar el origen y el futuro de nuestro idioma, también en el ámbito digital”.

Por su parte, Moreno Fernández ha destacado que este encuentro congrega, durante unos días, a “especialistas en lingüística, en IA, en derecho, en ingeniería y en empresa, procedentes de distintos países del ámbito español”, para analizar “cómo se representan las variedades de español oral de nuestro lenguaje y qué aplicaciones reales tiene hoy la inteligencia artificial oral en sectores estratégicos”. Todo ello, ha reconocido, “con una idea transversal de que la diversidad del español no es solo un problema para la IA o la inteligencia artificial, sino que es en este momento su mayor desafío y es también su mayor oportunidad”.

La oralidad, un reto para la IA

El encuentro comienza esta tarde, en el Palacio de Congresos Riojaforum, en Logroño, con la mesa inaugural ‘Máquinas que piensan, escriben… y hablan’, moderada por el propio director del Observatorio Global del Español y en la que participan Antonio Briz (Universitat de Valencia), Patricia Díaz (Universidad de la República- Uruguay) y Asunción Gómez (Real Academia Española). En este espacio se explorará la interacción actual entre humanos y sistemas de IA desde una perspectiva lingüística, jurídica y académica. Además, se abordarán los límites del español hablado en los modelos de lengua y su distancia respecto a la comunicación real y se planteará un marco general para entender por qué la oralidad es hoy un reto central para la IA.

El evento continúa durante la jornada de mañana, día 28, en el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), en San Millán de la Cogolla, con la mesa redonda titulada ‘Oralidad y arquitectura de los grandes modelos de lengua’, moderada por Verónica Verdes-Montenegro (Observatorio Global del Español) y con la colaboración de Cristina España i Bonet (Barcelona Supercomputing Center), Rodrigo Roa (Data Observatory-LATAM-GPT-Corpus) y Antonio Moreno Sandoval (IIC – Universidad Autónoma de Madrid).

En esta mesa redonda se analizará cómo los grandes modelos lingüísticos incorporan, o excluyen, la lengua hablada en su diseño y entrenamiento, se examinará el papel de los corpus orales y de los datos lingüísticos en la arquitectura de los sistemas de IA y se tratará de la conexión entre la investigación lingüística, la ingeniería del lenguaje y el desarrollo de modelos multilingües.

Proyectos estratégicos al servicio de la investigación

A continuación, se presentará el Proyecto Corpus Oral del Español de la Fundación para la Transformación de La Rioja, que se encuentra en fase de desarrollo y que estará dedicado a la recopilación de lengua hablada real en español. En la mesa redonda donde se abordará este asunto participarán representantes de UNIR, GNOSS, Hiberus y Telefónica TECH, moderados por el director del Centro Nacional de Industrias del Español (CNIE), Manuel Amutio.

La cita prosigue con la mesa redonda ‘Las variedades del español hablado en la IA’, donde se reflexionará sobre la representación de la variación dialectal y sociolingüística del español en los sistemas de IA, se pondrá el foco en la diversidad territorial, social y situacional del español hablado. Moderada por Héctor Álvarez Mella (Observatorio Global del Español) y con la participación de Ana M. Cestero (Universidad de Alcalá), Danny Lanza (Universidad Complutense de Madrid) y Claudia Patiño (El Colegio de México – México), se plantearán las consecuencias de ignorar la diversidad en tecnologías de alcance global.

La última mesa redonda que se celebrará mañana será ‘Aplicaciones de la IA oral en la empresa’, actuará como moderadora María José Candel (Instituto Cervantes) y contará con la participación de Fernando Galán (Salesforce), Luis González Gugles (Deloitte), Asier Gutiérrez-Fandiño (Walmart Global Tech) y Enrique Moreno (Serveo), quienes analizarán la relación entre tecnologías de voz, usuarios reales y lenguas naturales no estandarizadas y ofrecerán una visión aplicada de los retos lingüísticos en entornos profesionales.

La tercera jornada del miércoles, 29 de abril, arrancará con la presentación del proyecto LATAM-FPT, por parte de Alexandra García (CENIA – Chile), quien explicará en qué consiste esta iniciativa orientada a la creación de infraestructuras lingüísticas y tecnológicas para el español de América Latina y que se presenta como un proyecto estratégico para la soberanía tecnológica y lingüística regional.

El encuentro finalizará con la conferencia de clausura ‘Las variedades del español en los corpus académicos’, a cargo del catedrático de Lingüística española y miembro de la Real Academia Española, Guillermo Rojo. Durante su exposición, revisará el tratamiento de la variación lingüística en los grandes corpus académicos del español y analizará a los límites y posibilidades de estos recursos para el estudio del español hablado. Además, ofrecerá una perspectiva de cierre que conecta tradición filológica y retos tecnológicos actuales.

Observatorio Global del Español

El Observatorio Global del Español es un centro de investigación liderado por el Instituto Cervantes, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, a través de la Fundación para la Transformación de La Rioja, que tiene como fin primordial analizar la situación del español en el mundo, fundamentalmente en el ámbito de la demolingüística, así como fomentar el hispanismo y reforzar las identidades hispanohablantes, en su convivencia con otras lenguas y culturas, y con la atención al ámbito digital y a la economía de la lengua.