Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Nájera celebra San Prudencio

Nájera celebra San Prudencio

Por Radio Haro
27 abril, 2026
33
0

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, participa en los actos organizados en Nájera con motivo de la festividad de San Prudencio 2026.

Compartir:
Etiquetasnájerasan prudencio
Noticia anterior

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA SE PREPARA ...

Siguiente noticia

Izquierda Unida denuncia el derribo de un ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible