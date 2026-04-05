OCISA Haro Rioja Voley despide la temporada «luchando hasta el último punto» y mira hacia el futuro «buscando talento»
El conjunto azul ha iniciado una campaña de captación de futuras jugadoras a través de sus redes sociales:
«🏐 Si el voleibol es más que un hobby para ti…
Si entrenas para mejorar y compites para crecer…
Puede que estemos buscando a alguien como tú.
Queremos jugadoras con ambición.
Con ganas de aprender.
Con hambre de equipo.
No prometemos atajos.
Prometemos trabajo, exigencia y un proyecto que compite de verdad.
💙 Si sientes que es tu momento de dar un paso más…
Escríbenos.
La próxima temporada empieza ahora».
El curso que ahora termina ha sido duro e intenso. Las azules cayeron en cuartos de final frente a Heidelberg y en sus redes sociales destacana:
«Nos dejamos el alma 💙
Caímos 3-2 en un auténtico PARTIDAZO💥
Hoy no es el final que queríamos, pero sí la forma de despedir la temporada: luchando hasta el último punto.
Gracias a todos los que habéis estado ahí. Esto no termina, esto empieza. Nos vemos la temporada que viene, ¡MAREA AZUL!🌊💙 GRACIAS🫶🏻»