HAROMAS regresa en agosto con una cata única de casi 200 variedades de tomate y el talento gastronómico de Haro

El mercado celebrará una nueva edición el próximo domingo 2 de agosto en la Plaza de la Paz con showcooking, talleres e iniciativas para toda la familia, poniendo el foco en el producto de temporada y los productores riojanos.

La Plaza de la Paz volverá a convertirse este mes de agosto en el gran escaparate del producto agroalimentario riojano con una nueva edición de HAROMAS, el mercado impulsado por el Ayuntamiento de Haro que continúa consolidándose como una cita imprescindible para vecinos y visitantes.

La programación de este mes girará en torno a la huerta riojana y al producto de temporada, con un claro protagonista: el tomate riojano. Una propuesta que permitirá descubrir la enorme riqueza varietal y gastronómica de uno de los alimentos más emblemáticos del verano.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la cata de tomates de Retorno Tirón, un proyecto único desarrollado en Tirgo que ha

recuperado una antigua finca hortícola para devolverle la vida cultivando variedades singulares, muchas de ellas prácticamente desaparecidas y otras procedentes de algunos de los mejores productores del mundo.

Actualmente cultivan cerca de 200 variedades de tomate, trabajando con técnicas biointensivas, sin química sintética y respetando el singular ecosistema que crea el río Tirón a su paso por la comarca. Los asistentes podrán conocer de primera mano la historia de este proyecto y, sobre todo, comprobar cómo el origen, la variedad y el cultivo transforman por completo el sabor de un tomate.

La gastronomía volverá a ocupar un lugar destacado con el showcooking de Igor González, chef del restaurante Sabai de Haro, uno de los cocineros con mayor proyección de la ciudad. González presentará su creación «La menestra que se come con la mano», un pincho finalista del Concurso de Pinchos de La Rioja 2026, además de ofrecer una demostración culinaria dedicada al puerro, mostrando diferentes técnicas para poner en valor uno de los productos más representativos de nuestra huerta.

Como en cada edición, HAROMAS mantendrá su apuesta por ofrecer actividades paratodos los públicos. Los más pequeños podrán participar en un taller infantil de jabones naturales con fieltro, mientras que los adultos tendrán la oportunidad de asistir a un taller de estampación textil, una propuesta creativa basada en la reutilización de prendas.

Durante toda la mañana, el mercado reunirá además a productores agroalimentarios, artesanos y creadores, consolidando un espacio donde el producto local, la sostenibilidad, la creatividad y la gastronomía conviven en pleno corazón de Haro.

Con esta nueva edición, HAROMAS continúa apostando por acercar al público proyectos que representan la innovación desde las raíces, demostrando que el futuro del campo y de la gastronomía pasa también por recuperar variedades, preservar la biodiversidad y poner en valor el extraordinario patrimonio agroalimentario de La Rioja.

La cita tendrá lugar el domingo, de 10:00 a 15:00 horas, en la Plaza de la Paz de Haro, con acceso libre al mercado y plazas limitadas para las actividades gastronómicas mediante inscripción previa en https://culturaydeporte.haro.org.