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Casalarreina volverá a convertirse en la capital de la música antigua del 21 al 25 de agosto

Casalarreina volverá a convertirse en la capital de la música antigua del 21 al 25 de agosto

Por Radio Haro
24 julio, 2026
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El alcalde de Casalarreina, Félix Caperos, informa de que del 21 al 25 de agosto, su municipio «volverá a llenarse de talento, emoción y música con una programación de primer nivel. Esta edición contará con importantes novedades, grandes grupos, una estrella internacional y propuestas tan innovadoras como la fusión del flamenco con la música antigua.

Nada de esto sería posible sin el compromiso de nuestro director, Rubén Pérez, y de nuestros patrocinadores. 🙌 Gracias a Jorge, del restaurante @lumbrerestaurante; a Angel Perez, de La Vieja Bodega; y a Jorge De La Hidalga de Bodegas Marqués de Vargas, en representación del marqués de Vargas, Pelayo de la Mata, por seguir creyendo en un proyecto que engrandece a Casalarreina y a La Rioja. Y todo ello con el apoyo del @lariojaorg».

Una edición que promete ser inolvidable, señala el alcalde.

Las reservas de entradas pueden realizarse en el Ayuntamiento de Casalarreina o llamando al 941 324 004.

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EtiquetasCasalarreina
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