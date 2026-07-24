Casalarreina volverá a convertirse en la capital de la música antigua del 21 al 25 de agosto

El alcalde de Casalarreina, Félix Caperos, informa de que del 21 al 25 de agosto, su municipio «volverá a llenarse de talento, emoción y música con una programación de primer nivel. Esta edición contará con importantes novedades, grandes grupos, una estrella internacional y propuestas tan innovadoras como la fusión del flamenco con la música antigua.

Nada de esto sería posible sin el compromiso de nuestro director, Rubén Pérez, y de nuestros patrocinadores. 🙌 Gracias a Jorge, del restaurante @lumbrerestaurante; a Angel Perez, de La Vieja Bodega; y a Jorge De La Hidalga de Bodegas Marqués de Vargas, en representación del marqués de Vargas, Pelayo de la Mata, por seguir creyendo en un proyecto que engrandece a Casalarreina y a La Rioja. Y todo ello con el apoyo del @lariojaorg».

Una edición que promete ser inolvidable, señala el alcalde.

Las reservas de entradas pueden realizarse en el Ayuntamiento de Casalarreina o llamando al 941 324 004.