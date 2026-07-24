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Las jóvenes participantes en el Campo de Voluntariado Itinerante del Camino de Santiago realizan la etapa Santo Domingo de la Calzada-Grañón

Las jóvenes participantes en el Campo de Voluntariado Itinerante del Camino de Santiago realizan la etapa Santo Domingo de la Calzada-Grañón

Por Radio Haro
24 julio, 2026
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El director del IRJ, Juan Diego Alcaide, con las jóvenes participantes en el Campo de Voluntariado Itinerante del Camino de Santiago organizado por el IRJ, realizan la etapa Santo Domingo de la Calzada-Grañón.

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