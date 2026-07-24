El Gobierno de La Rioja incrementa un 9,3% el Fondo de Cooperación Local para reforzar los servicios en los municipios de más de 2.000 y 5.000 habitantes

Lardero, Villamediana de Iregua, Albelda de Iregua, Alberite, Aldeanueva de Ebro, Autol, Cenicero, Ezcaray, Fuenmayor, Navarrete, Pradejón, Quel y Rincón de Soto recibirán este año 2,1 millones de euros, 181.291 euros más que en 2023. Capellán destaca la “sintonía, colaboración y cooperación” entre el Ejecutivo regional y los municipios, y avanza el objetivo de “lograr al final de la legislatura superar más de un 10% de incremento de la financiación de los Ayuntamientos”.

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha subrayado que en lo que va de legislatura se ha incrementado un 9,3% la partida global del Fondo de Cooperación Local destinada a reforzar los servicios públicos en los municipios de más de 5.000 habitantes (Lardero y Villamediana de Iregua) y en las once localidades con más de 2.000 habitantes (Albelda de Iregua, Alberite, Aldeanueva de Ebro, Autol, Cenicero, Ezcaray, Fuenmayor, Navarrete, Pradejón, Quel y Rincón de Soto).

Gonzalo Capellán, acompañado del consejero de Política Local, Infraestructura y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha firmado esta mañana, en el Palacio de Gobierno de La Rioja, los convenios de cooperación local de 2026 con Isabel Barceló (Lardero), Rubén Gutiérrez (Villamediana de Iregua), Esperanza García (Alberite), Catalina Bastida (Autol), Eduardo del Campo (Cenicero), Alberto Peso (Fuenmayor), José María Pastor (Navarrete), Alfonso Pousada (Pradejón), Víctor Rada (Quel), Javier Martínez (Rincón de Soto) y Sergio Ochagavía (Albelda de Iregua). Los convenios con los municipios de Ezcaray y de Aldenueva de Ebro se firmarán de manera telemática.

“El Gobierno de La Rioja sigue ratificando y fortaleciendo su compromiso con las administraciones locales y con la defensa del municipalismo. Esta vocación no está sólo en el discurso, sino dentro de una apuesta que hay que mirar en perspectiva. Desde que llegamos al Gobierno, hemos incrementado la financiación local año a año para dotar a los ayuntamientos de recursos para atender las demandas de sus vecinos”, ha explicado Capellán.

En este sentido, ha subrayado el incremento de un 9,3% en la financiación que van a recibir los 13 municipios protagonistas en el acto de hoy, y ha avanzado que en el Anteproyecto de Presupuestos para 2027, que se remitirá a finales de septiembre al Parlamento de La Rioja, “habrá un incremento de financiación para todos los municipios, y para estas 13 localidades, de manera que logremos al final de la legislatura superar más de un 10% de incremento de la financiación”.

Asimismo, ha indicado que “con todos y cada uno de los ayuntamientos que están hoy aquí representados tenemos muchos otros convenios de financiación: para infraestructuras deportivas, para infraestructuras educativas, para mejora de caminos, para muchos otros servicios que nos van demandando y que se ratifican en ese convenio bilateral”.

Por último, ha reiterado que “desde la cooperación entre administraciones, perseguimos el objetivo común que tenemos todos los ayuntamientos y el Gobierno de La Rioja, que es prestar los mejores servicios de la mayor calidad posible a todos y cada uno de los vecinos, a todos y cada uno de los riojanos, vivan en el municipio que vivan. Desde esa comunión, desde esa unión de esfuerzos, de recursos y de sintonía es como vamos a seguir avanzando con todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma de La Rioja”.

En concreto, Lardero y Villamediana de Iregua recibirán este ejercicio un total de 843.367 euros, 72.099 euros más que en 2023. Por su parte, los once municipios riojanos con más de 2.000 habitantes obtienen una inyección económica de 1.277.253 euros, 109.192 euros más que en 2023. Así, la partida del Fondo de Cooperación Local para estas trece localidades aumenta en 181.291 euros con respecto a 2023, en 20.996 euros en relación a 2025, hasta un total de 2.120.620 euros.

Rubén Gutiérrez, primer edil de Villamediana, ha destacado que este acuerdo “es muy importante para que los alcaldes podamos mantener nuestros servicios públicos”. “Nuestros vecinos son cada vez más exigentes con nosotros, con las administraciones públicas y estos acuerdos nos ayudan a organizar el año y a que los servicios públicos que prestamos a nuestros vecinos sean mejores. Tenemos que mejorar nuestras instalaciones, nuestros consultorios médicos, nuevas aulas en nuestros centros educativos… Quiero agradecer al Gobierno de La Rioja su apuesta por el municipalismo y esta autonomía financiera”, ha expresado.

Por su parte, el alcalde de Quel, Víctor Manuel Rada, ha agradecido al Gobierno de La Rioja y, en especial al presidente Gonzalo Capellán, “el compromiso demostrado con el municipalismo”, destacando que este convenio “supone una muestra de confianza en los ayuntamientos y en la labor que realizamos como administración más cercana al ciudadano”. Rada ha señalado que estas ayudas permiten mejorar servicios, mantener infraestructuras y desarrollar proyectos que “contribuyen a que nuestros pueblos sean lugares en los que merece la pena vivir”. Ha subrayado también que los municipios son esenciales para el equilibrio territorial y que la colaboración entre administraciones “es imprescindible para generar oportunidades y ofrecer calidad de vida”. El alcalde ha concluido que, con diálogo y lealtad institucional, “seguiremos construyendo una Rioja más fuerte, más equilibrada y con más oportunidades para todos”.

Convenios de cooperación municipal 2026

Las cantidades se calculan con la aplicación de una fórmula de reparto que tiene en cuenta una parte fija y otra variable en función de la población. Los municipios de más de 5.000 habitantes recibirán una cuota fija total de 264.000 euros (132.000 cada uno) y una cuota variable de 27,170989 euros por habitante. Por su parte, las localidades de más de 2.000 habitantes percibirán una cuota fija total de 204.600 euros (18.600 euros cada una) y una cuota variable de 30,755312 euros por habitante.

La Ley 8/2025, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2026, regula el Fondo de Cooperación Local de La Rioja como instrumento de cooperación para la financiación de las obras y servicios de las entidades locales, y para contribuir a su suficiencia financiera. En el artículo 32 se regula la Sección de municipios con población superior a 5.000 habitantes, y en el artículo 33, la Sección de municipios con población superior a 2.000 habitantes.

Tal y como figura en el texto del convenio, cada Ayuntamiento destinará los recursos procedentes de esta participación en el Fondo de Cooperación Local de La Rioja a financiar operaciones corrientes y de capital vinculadas a la prestación de los servicios reconocidos como competencias propias de los municipios, unos gastos que deberán imputarse obligatoriamente al Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2026.