Un nuevo desprendimiento en un inmueble complica la vida en el casco histórico de Santo Domingo

El edificio afectado se encuentra en la calle Las Monjas, por «la falta de mantenimiento por parte de la propiedad acusa el paso del tiempo» señala el alcalde Raúl Riaño en redes sociales.

El máximo responsable municipal informa a los ciudadanos de que «la calle, de momento, continúa abierta, la propiedad es avisada y se insta a actuar».