El Gobierno de La Rioja amplía en casi 1 millón de euros la convocatoria de ayudas para la competitividad del comercio minorista del año 2025

La ADER ha recibido durante el último año 143 expedientes con una inversión prevista de más de 10 millones de euros.

El Consejo de Gobierno ha informado de que la ADER ha aprobado un gasto de 944.827,52 euros para ampliar la convocatoria de subvenciones 2025 destinadas a las pequeñas y medianas empresas del sector comercio minorista, dotada inicialmente de 700.000 euros.

El Gobierno de La Rioja, a través de la agencia de desarrollo, impulsa estas ayudas que financian los gastos de creación y constitución de empresas, la inversión en activos fijos, el diseño, la innovación en la gestión comercial, los planes de implantación de TICs o la promoción de la calidad; y cuyo plazo de presentación expiró el pasado 12 de diciembre.

La buena acogida por parte del tejido comercial de la región se ha reflejado en 143 expedientes tramitados en el marco de esta ayuda y una inversión total prevista de más de 10 millones de euros. En este contexto, el Ejecutivo autonómico ha decidido reforzar esta línea con una partida extraordinaria que permitirá aumentar el número de beneficiarios y contribuir a mejorar la competitividad del sector.

El comercio minorista es clave para el empleo y la cohesión territorial de La Rioja, ya que actúa como motor de vida en pueblos y ciudades, generando valor económico, social y cultural.

Así, el Gobierno de La Rioja ha presentado este año el Plan de Competitividad del Comercio Minorista de La Rioja 2026-2028, una hoja de ruta que plantea una estrategia integral para reforzar la competitividad, la resiliencia y la innovación del sector. La apuesta por impulsar un modelo de pequeño comercio minorista más competitivo y revitalizado se materializa en los 7.639.700 euros de presupuesto.

De acuerdo a los datos facilitados por el Observatorio del Comercio de La Rioja en 2026, esta Comunidad Autónoma cuenta con un total de 3.478 establecimientos comerciales. Más del 30 % de los censados pertenecen al sector de la alimentación, seguido en número por los comercios textiles (16,8 %), los de equipamiento del hogar (15,3 %) y farmacias o perfumerías (11,6 %). Asimismo, más del 80 % de los comercios localizados en la región (2.797) están ubicados en cabeceras de comarca, siendo Logroño la localidad con mayor cantidad de establecimientos (1.784).