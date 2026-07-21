El Gobierno de La Rioja organiza un taller de fotografía nocturna sobre la Luna en Santo Domingo de la Calzada el próximo 29 de julio

La actividad, gratuita aunque con un aforo máximo de 55 plazas, se desarrolla en colaboración con la Federación Riojana de Fotografía y requiere inscripción previa a través de la web https://pasea.larioja.org/

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, y en colaboración con la Federación Riojana de Fotografía, celebrará el próximo miércoles 29 de julio un taller de fotografía sobre la Luna en la localidad de Santo Domingo de la Calzada, dirigido a la ciudadanía interesada en la fotografía de naturaleza y nocturna.

Esta iniciativa forma parte de la programación paralela de la XIX edición del Concurso de Fotografía ‘Naturaleza de La Rioja’ y tiene como objetivo acercar la fotografía de naturaleza a un público aficionado, al tiempo que se divulgan los valores del patrimonio natural riojano y la importancia de su protección, en esta ocasión, a través del arte de la fotografía.

El taller, que impartirá Eduardo Garrobo Aceña, miembro de la Federación Riojana de Fotografía y experto en fotografía nocturna, está pensado para ayudar a los participantes a planificar sus salidas nocturnas. Para obtener una buena fotografía nocturna, resulta esencial tener una previsualización y planificar con antelación a la captura de las imágenes de la Luna ya sea en fase llena, creciente o menguante, para que la instantánea resulte exitosa. La organización del taller, de aproximadamente 4 horas de duración, ha elegido la monumental localidad de Santo Domingo de la Calzada para realizar tanto la parte teórica como práctica de la formación.

La actividad comenzará con una charla introductoria en la sala Gustavo Bueno (c/Pinar, 47) en la que, mediante proyecciones, se presentarán distintas técnicas fotográficas y ejemplos prácticos centrados en la fotografía nocturna.

Posteriormente, se desarrollará una sesión práctica que utilizará como recurso visual, además de la propia Luna, la torre del edificio de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, un elemento arquitectónico que pretende dar juego a los asistentes al taller.

Aunque el curso es apto para todos los niveles, para un mejor aprovechamiento, se recomienda contar con conocimientos básicos de fotografía y manejo de cámara manual. Asimismo, cada participante deberá acudir con su propio equipo fotográfico que disponga de cámara de modo manual, teleobjetivo como mínimo de 200 mm y trípode.

Esta actividad forma parte de las actuaciones de sensibilización ambiental que el Gobierno de La Rioja organiza en el marco del Plan de Acción de Educación Ambiental de La Rioja (PAEAS La Rioja).

Para participar en el taller, de carácter gratuito y con un máximo de 55 plazas, es imprescindible realizar una inscripción previa a través de la página web https://pasea.larioja.org/actividades. Para consultar más información, está disponible el teléfono 608 339 319, de lunes a viernes y de 9 a 14 horas, y el correo electrónico pasealarioja@larioja.org