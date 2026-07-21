La XVII Feria del Outlet y la Oportunidad del Mueble de Nájera arranca el viernes 24 de julio con la participación de siete empresas

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, junto al alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, y la presidenta de la Asociación El Mueble de Nájera, Nuria Núñez, ha presentadola decimoséptima edición de la Feria del Outlet y de la Oportunidad del Mueble del Nájera, +OUTLETNÁJERA, que se celebrará desde este viernes 24 de julio hasta el sábado 1 de agosto, con la excepción del domingo 26 de julio, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Tuesta, Muebles Núñez, Grupo Expomuebles, Fontana Mobiliario y Decoración, Sivima-Sofastocknájera-Canapeycolchon.com, Decor Projects y Muebles El Nogal son las siete empresas referentes de la industria riojana de la producción y el comercio de mobiliario de calidad, así como de objetos de diseño y decoración, que están implicadas en +OUTLETNÁJERA 2025.

Pérez Echeguren ha destacado que “el sector del mueble es seña de identidad y uno de los motores económicos de la comarca de Nájera y de La Rioja y, por ello, desde el Gobierno de La Rioja seguimos apostando por actuaciones que favorezcan la competitividad de las empresas implicadas y de nuestras cabeceras de comarca, buscando un impacto positivo en las ventas y en la dinamización del sector”. La ADER y la Asociación El Mueble de Nájera han suscrito un convenio de colaboración que asciende a casi 130.000 euros para desarrollar esta feria y otras acciones durante este ejercicio.

El gerente de la ADER ha recordado que la agencia de desarrollo es “el socio estratégico de las empresas” y esta actuación, así como muchas otras, se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones, que destina más de 163 millones de euros para la convocatoria de las diferentes líneas de ayuda previstas para emprendedores, autónomos, pymes y grandes empresas de La Rioja entre 2025 y 2027.

El alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, por su parte, ha resaltado que “Nájera lleva décadas fabricando muebles y eso no es un eslogan, sino una verdadera historia de nuestra ciudad”. “Y esta feria es una oportunidad para que cualquiera lo compruebe de primera mano: piezas de calidad, con buenos descuentos, directamente de nuestras tiendas y nuestras fábricas. Como ayuntamiento, apoyamos esta feria porque sabemos lo que representa para la economía local”, ha agregado.

La presidenta de la Asociación El Mueble de Nájera, Nuria Núñez, ha subrayado que “diecisiete años ininterrumpidos no son una casualidad; son el reflejo de un evento comercial plenamente consolidado, maduro y esperado tanto por el público riojano como por el de las comunidades vecinas”. Y precisamente por eso, la feria tiene un nombre muy claro: +OutletNájera. “Ese símbolo que precede al nombre no es un simple adorno. Es nuestra declaración de intenciones. Significa que aquí el visitante encuentra más que un simple descuento: encuentra un plus de calidad, un plus de diseño, un plus de oferta y un plus de garantía. En Nájera, el concepto outlet jamás ha sido sinónimo de baja calidad, sino la oportunidad excepcional de adquirir piezas de alta gama y maderas nobles a precios imbatibles”, ha explicado.

Los establecimientos participantes en la feria suman más de 7.000 metros cuadrados de exposición: muebles para salones, dormitorios principales y juveniles, estudios, sofás, colchones y canapés, baño, bodega y todo tipo de piezas auxiliares y decorativas. “Comprar aquí significa recibir el asesoramiento directo de profesionales del interiorismo. Ofrecemos una experiencia de compra humana, cercana y con la total tranquilidad de un servicio posventa excelente. Ese trato personalizado, junto a la calidad de producto y de servicio, son el verdadero valor de nuestra marca”, ha agregado Núñez.