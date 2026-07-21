Por La Rioja revela que el recorte en las ayudas a la contratación deja fuera a más de 90 municipios

La formación regionalista exige al Gobierno de La Rioja una ampliación urgente de crédito en las ayudas, para que los pequeños ayuntamientos puedan contratar personal desempleado y atender servicios básicos durante el verano.

Por La Rioja ha revelado que el recorte aplicado por el Gobierno de La Rioja a las ayudas para la contratación de personas desempleadas en obras y servicios de interés general y social ya está teniendo consecuencias directas en los municipios riojanos. Según el análisis realizado por la formación regionalista de esta resolución de concesión, más de 90 municipios se han quedado sin ayudas en esta convocatoria, pese a haber presentado proyectos necesarios para reforzar servicios y generar oportunidades laborales.

La formación recuerda que ya alertó hace semanas de que la dotación aprobada para 2026 suponía un recorte de más de 2,3 millones de euros respecto al año anterior. La convocatoria ha pasado de 4,35 millones en 2025 a 2,03 millones en 2026, una reducción superior al 50% en una línea especialmente importante para el medio rural, los pequeños ayuntamientos y las personas desempleadas.

“La consecuencia del recorte ya está encima de la mesa: decenas de pueblos se quedan sin apoyo para contratar personal, muchos desempleados pierden una oportunidad laboral y los pequeños ayuntamientos tienen más dificultades para prestar servicios en los meses de mayor actividad”, señalan desde Por La Rioja. Y advierten de que el problema se agrava en verano, cuando muchos municipios multiplican su población y necesitan reforzar mantenimiento, limpieza, desbroces, atención vecinal, actividades culturales, turismo o servicios básicos.

Por La Rioja señala que entre los municipios que se han quedado sin ayuda figuran pueblos como Munilla, Torrecilla sobre Alesanco, Hornos de Moncalvillo, Ocón, Laguna de Cameros, Hornillos de Cameros, Lagunilla del Jubera o Camprovín, entre otros muchos. La formación subraya que no se trata de una cuestión administrativa, sino de proyectos concretos que afectan a la vida diaria de los pueblos, como gestión del agua, residuos, atención a personas mayores, promoción turística o mantenimiento de espacios públicos.

La formación regionalista critica además que la resolución llegue en pleno mes de julio, cuando muchos ayuntamientos ya están inmersos en la época de mayor actividad vecinal, festiva y turística. A juicio de Por La Rioja, la tardanza en la resolución agrava el problema, porque impide planificar con tiempo las contrataciones y deja a los municipios con menos margen para organizar sus servicios de verano.

Por La Rioja exige al Gobierno de Gonzalo Capellán una ampliación urgente de crédito para atender los proyectos que han quedado excluidos y evitar que el recorte recaiga sobre los municipios con menos recursos. “La Rioja rural necesita recursos, personal y oportunidades. Recortar las ayudas que permiten contratar desempleados en los pueblos es actuar en sentido contrario a lo que necesitan nuestros municipios”, concluye la formación regionalista.