AUDIO | Miguel Carrasco Marchal, campeón de España de tirachinas

José Miguel Carrasco es su padre y ambos han pasado por RADIO HARO para contarnos su historia que así nos la presentaron:

«Miguel Carrasco Marchal nació el 21 de diciembre de 2014. Se compró un tirachinas de vacaciones en un puesto de decoración, casi porque a los pocos días se nos rompió y en la terraza del hotel ya empezó a tirar. Cuando llegamos a casa ya se compró uno mejor por Internet que actualmente compite con él y él solo se buscó vídeos de YouTube de como tirar.

Con esta inquietud del niño sus padres buscaron si había alguna competición o algo de tirachinas porque no tenían ni idea que existía y salió el campeonato de España de tirachinas en Pozo Blanco, Córdoba; le apuntaron ya que les pillaba de vacaciones y al principio no quería ir decía que le desapuntáramos que él no quería que todo el mundo le viera tirar. Al final le convencieron porque, la verdad, tenía muy buena puntería y sabíamos que lo iba hacer bien y finalmente les dijo que si.

Quedó 3° en el de España, donde se quedaron sorprendidos con él, en octubre de 2025. Luego vinieron más campeonatos y competiciones hasta la fecha.