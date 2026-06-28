Una funcionaria de la Oficina de Justicia de San Asensio es atendida por un golpe de calor

Desde CCOO «denunciamos la situación de riesgo laboral que sufren los trabajadores y trabajadoras de la Oficina de Justicia dSan Asensio, después de que el pasado lunes 22 de junio una funcionaria tuviera que ser atendida de urgencia tras sufrir un golpe de calor acompañado de arritmia y taquicardia mientras desempeñaba su trabajo.

Los hechos ocurrieron cuando la empleada pública comenzó a encontrarse indispuesta debido a las elevadas temperaturas registradas en el interior de las dependencias judiciales. Tras activarse los servicios de emergencia mediante una llamada al 112, la trabajadora fue trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro, donde fue estabilizada.

Este incidente se produce apenas unos días después de que advirtiéramos formalmente del grave riesgo para la salud existente en la Oficina de Justicia de San Asensio. El pasado jueves presentamos un escrito dirigido al Ayuntamiento alertando de la falta de climatización del edificio y reclamando medidas urgentes para proteger la salud de los empleados públicos. Entre las soluciones propuestas figuraba la instalación de equipos portátiles de aire acondicionado, una medida de rápida implantación que no requiere obras ni instalaciones complejas.

La situación resulta especialmente preocupante porque la oficina carece no solo de sistemas de refrigeración, sino también de elementos básicos de protección frente al calor, como persianas en las ventanas. Como consecuencia, durante la mañana del lunes se alcanzaron temperaturas cercanas a los 30 grados en el interior de las instalaciones.

Tras poner los hechos en conocimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de La Rioja, la única respuesta ofrecida por el Ayuntamiento fue la entrega de un ventilador, una medida claramente insuficiente para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables ante las altas temperaturas registradas.

Mientras no se adopten soluciones definitivas, hemos aconsejado de manera provisional reorganizar la atención al público, desarrollándola entre las 9:00 y las 12:00 horas en la Oficina de Justicia y trasladándola entre las 12:00 y las 14:00 horas a un espacio habilitado dentro del Ayuntamiento de San Asensio, edificio que sí dispone de climatización adecuada.

Consideramos incomprensible que la Oficina de Justicia continúe sin unas condiciones mínimas de habitabilidad cuando el Ayuntamiento de San Asensio recibió el pasado 30 de abril una subvención superior a 6.000 euros concedida por el Gobierno de La Rioja para sufragar los gastos de funcionamiento del antiguo Juzgado de Paz.

Exigimos la adopción inmediata de medidas eficaces que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras de la Oficina de Justicia de San Asensio. La prevención de riesgos laborales no es una opción, sino una obligación legal que todas las administraciones públicas deben cumplir», concluye el sindicato.