Santo Domingo de la Calzada adjudica la sustitución de la carpintería de la planta baja del CEIP Beato Jerónimo Hermosilla

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha aprobado la adjudicación de las obras de sustitución de las carpinterías de la planta baja del edificio del CEIP Beato Jerónimo Hermosilla situado en la carretera de Gallinero, una actuación que permitirá completar la renovación del cien por cien de las ventanas de este centro educativo.

Las obras tienen como objetivo mejorar la envolvente térmica del edificio mediante la sustitución de las antiguas carpinterías, unos de los elementos que mayores pérdidas energéticas generan. Con esta intervención se incrementará la eficiencia energética del colegio, mejorando el aislamiento térmico y el confort de las aulas, además de reforzar la seguridad y la funcionalidad de las instalaciones para el alumnado y el conjunto de la comunidad educativa.

A la licitación, tramitada mediante contrato menor de obras, han concurrido tres empresas especializadas, presentando las siguientes ofertas:

• Construcciones Daniel Montes, S.L.: 37.650,00 euros más IVA (45.556,50 euros IVA incluido), con un plazo de ejecución de un mes.

• Construcciones Hermanos Retana Bastida, S.L.: 37.975,00 euros más IVA (45.949,75 euros IVA incluido), con un plazo de ejecución de dos meses.

• Construcciones Alsarag, S.L.: 38.750,00 euros más IVA (46.887,50 euros IVA incluido), con un plazo de ejecución de dos meses.

Deborah Moral (concejal de educación): Una vez analizadas las propuestas presentadas, la oferta económicamente más ventajosa ha sido la de Construcciones Daniel Montes, S.L., empresa a la que se ha adjudicado el contrato por un importe de 37.650,00 euros, más 7.906,50 euros de IVA, lo que supone un total de 45.556,50 euros, comprometiéndose además a ejecutar los trabajos en un plazo máximo inferior a un mes.

Esta actuación cuenta con financiación del Gobierno de La Rioja, dentro de la línea de subvenciones destinada a obras de reforma, conservación y mantenimiento de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria.

Con esta nueva inversión, el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada culmina la sustitución de la totalidad de las ventanas del CEIP Beato Jerónimo Hermosilla, una actuación desarrollada de forma progresiva durante los últimos años que permite disponer de un centro educativo más eficiente desde el punto de vista energético, más confortable y, sobre todo, más seguro para los niños y niñas que cada día desarrollan su actividad en él.

Desde la concejalía de educación continuamos apostando por la mejora permanente de las infraestructuras educativas municipales, convencido de que ofrecer instalaciones modernas, sostenibles y adecuadas constituye una inversión directa en el bienestar, la calidad educativa y el futuro de los escolares calceatenses.