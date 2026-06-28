Adelina Pérez expone sus obras en Haro para recaudar fondos a favor de Cruz Roja

La pintora aficionada Adelina Pérez presentará una exposición de pintura al óleo en la Sala de Exposiciones del Teatro Bretón de los Herreros de Haro, del 1 al 12 de julio, con un objetivo que va más allá de mostrar su trabajo artístico: colaborar con una causa solidaria.

La muestra reunirá una selección de obras realizadas a lo largo de los últimos años por esta artista aficionada, que ha encontrado en la pintura una forma de expresión personal y una manera de compartir su sensibilidad con el público. Sin embargo, en esta ocasión, la exposición nace también con una vocación benéfica.

Durante los días que permanezca abierta la exposición, los visitantes podrán realizar donativos voluntarios que se destinarán íntegramente a Cruz Roja La Rioja, contribuyendo así a la importante labor social que desarrolla la entidad en la comunidad.

Como agradecimiento a la solidaridad de quienes participen en esta iniciativa, entre todas las personas que realicen una aportación se celebrará el sorteo de una de las obras expuestas, una forma simbólica de unir arte y compromiso social.

Adelina Pérez explica que esta exposición surge de la ilusión de compartir su afición con vecinos y visitantes, al tiempo que se ofrece una oportunidad para colaborar con quienes más lo necesitan. «La pintura me ha dado muchas satisfacciones personales y quería que, de alguna manera, también pudiera servir para ayudar a otras personas», señala.

La exposición podrá visitarse en la Sala de Exposiciones del Teatro Bretón de los Herreros, situada en la calle de la Vega de

Haro, en los siguientes horarios:

• Lunes a viernes: de 19:00 a 21:00 horas.

• Sábados y domingos: de 12:00 a 14:00 horas.

La entrada será libre hasta completar aforo.

Datos de la exposición

Exposición de Pintura al Óleo Artista: Adelina Pérez

Fechas: Del 1 al 12 de julio

Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro Bretón de los Herreros (Calle de la Vega, Haro)

Horario: Lunes a viernes de 19:00 a 21:00 h. / Sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h.

Finalidad solidaria: Recaudación íntegra destinada a Cruz Roja La Rioja.

Sorteo solidario: Entre todos los donantes se sorteará una de las obras expuestas