Haro homenajea este domingo a su jarrero más ilustre, Luis de la Fuente, campeón del mundo con España

El Ayuntamiento de Haro rendirá homenaje el próximo domingo 9 de Agosto a Luis de la Fuente, reciente campeón del mundo al frente de la selección española de fútbol y uno de los grandes referentes del deporte nacional. La ciudad reconocerá así la extraordinaria trayectoria del técnico jarrero, cuya carrera ha llevado el nombre de Haro a lo más alto del fútbol internacional.

La jornada comenzará con una recepción institucional en el Ayuntamiento de Haro, presidida por la alcaldesa, Guadalupe Fernández, en la que participarán los miembros de la corporación municipal. El acto contará además con la presencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a representantes institucionales, deportivos y sociales.

A la conclusión de la recepción, y si las circunstancias y el desarrollo del acto lo permiten, Luis de la Fuente saludará desde el balcón consistorial a los vecinos y visitantes que se acerquen a compartir este reconocimiento con el seleccionador nacional.

Posteriormente, a las 12:00 horas, la actividad se trasladará al Estadio Luis de la Fuente, donde se disputará el XXII Trofeo Luis de la Fuente, que enfrentará al Club Haro Deportivo y a la UD Logroñés. Al término del encuentro, el propio seleccionador hará entrega del trofeo al equipo vencedor, poniendo el broche de oro a una jornada de homenaje organizada por el Ayuntamiento de Haro con la colaboración del Club Haro Deportivo.

Con este reconocimiento, Haro quiere expresar el orgullo de toda una ciudad por uno de sus vecinos más destacados, cuya trayectoria deportiva ha alcanzado la máxima dimensión internacional con la conquista del Campeonato del Mundo al frente de la selección española.