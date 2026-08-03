Extinguido incendio forestal de Ojacastro

Se ha dado por extinguido el incendio declarado en el paraje de Ulizarna, en el término municipal de Ojacastro. Durante toda la intervención, SOS Rioja ha movilizado recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, que han trabajado en las labores de control y extinción con cuatro técnicos de coordinación y extinción, dos aviones de carga en tierra, el helicóptero con la CARIF, la BRIF de Lubia y el bombardero de Burgos, así como seis agentes forestales, ocho retenes forestales y tres autobombas forestales con sus conductores, además de maquinaria pesada (un bulldocer) para asegurar el perímetro y las zonas de mayor riesgo.

Junto a estos medios, también han intervenido los Bomberos del CEIS Rioja, un técnico de Protección Civil, efectivos de la Guardia Civil y recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud, además de dos ambulancias de Cruz Roja en preventivo. Para la coordinación operativa se ha instalado un Puesto de Mando Avanzado en las proximidades del incendio, junto a las ERIEs de iluminación, logística y avituallamiento. Asimismo, han colaborado los ayuntamientos de Ojacastro y Ezcaray, presentes en la zona desde el inicio de la intervención.

El incendio ha afectado a una superficie aproximada de 11,5 ha de masa forestal, compuesta por pinar y matorral.