El Festival Internacional de Plectro de La Rioja alcanza su 49.ª edición consolidado como una referencia internacional de este género musical

El encuentro reunirá del 19 al 23 de agosto a más de 40 músicos de Colombia, Portugal y España en nueve conciertos y una conferencia que recorrerán seis localidades riojanas.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado, junto a Patricia Calcerrada, Antonio Cerrajería y Carlos Blanco, miembros de la Junta de la Asociación Cultural ConTrastes-Rioja, la 49.ª edición del Festival Internacional de Plectro de La Rioja, que se celebrará del 19 al 23 de agosto con nueve conciertos y una conferencia que recorrerán Logroño, San Asensio, San Vicente de la Sonsierra, Alesón, San Millán de la Cogolla y Nájera. La cita reunirá a más de 40 músicos procedentes de Colombia, Portugal y España y volverá a situar a La Rioja como uno de los principales referentes internacionales de la música para instrumentos de plectro.

«El Festival Internacional de Plectro de La Rioja es una de esas citas que explican muy bien la capacidad de nuestra comunidad para generar y acoger propuestas culturales de excelencia. Después de casi seis décadas de trayectoria, se ha consolidado como el festival decano de esta especialidad en España y como una referencia internacional que permite que músicos y formaciones de distintos países conozcan La Rioja y que el nombre de nuestra comunidad viaje con ellos», ha señalado Iturriaga.

«Además, esta edición reúne algunos de los valores que queremos impulsar desde el Gobierno de La Rioja: la excelencia artística, la formación y el apoyo al talento joven a través de la Joven Orquesta de Plectro Española “ConTrastes” (JOPEC), la difusión de nuestro patrimonio mediante conciertos en espacios singulares y la dimensión internacional de nuestra cultura. A todo ello se suma el compromiso solidario del festival, que volverá a destinar la recaudación de sus conciertos en Logroño a la asociación VencELA Rioja», ha añadido.

Por su parte Carlos Blanco ha destacado que «la programación de esta edición es el resultado de dos años de trabajo para reunir a intérpretes de primer nivel de España, Portugal y Colombia, lo que convierte al festival en un auténtico punto de encuentro iberoamericano en torno a los instrumentos de púa. Apostamos por combinar tradición y modernidad, respetando las músicas de raíz al tiempo que mostramos nuevas formas de interpretarlas y acercarlas al público actual».

Asimismo, ha subrayado que «uno de los grandes valores del festival es tender puentes entre la juventud y la profesionalización. La Joven Orquesta Española de Plectro Contrastes ofrece a estudiantes y recién titulados la oportunidad de preparar en pocos días un repertorio inédito junto a músicos de reconocido prestigio, compartiendo ensayos, conciertos y convivencia. Esa experiencia resulta fundamental para su crecimiento artístico y personal y responde al compromiso que la Asociación Contraste Rioja mantiene desde hace casi dos décadas con el futuro de estos instrumentos».

Por su parte, Patricia Calcerrada, ha puesto en valor la proyección internacional del certamen al señalar que «el Festival de Plectro de La Rioja es un referente mundial dentro de este ámbito musical. Allí donde se interpretan instrumentos como la mandolina, la bandurria o la bandola se conoce este festival y el prestigio que ha ido consolidando edición tras edición».

Calcerrada también ha querido destacar la importancia formativa de esta cita: «para los jóvenes supone una experiencia única. Durante una semana conviven con profesionales, conocen nuevas músicas y descubren de primera mano cómo es desarrollar una carrera artística. Es una oportunidad de aprendizaje muy intensa que deja una huella importante en quienes participan y contribuye a garantizar el relevo generacional de la música de plectro».

El Festival Internacional de Plectro de La Rioja nació en 1967 y desde 2008 se celebra con carácter bienal y está organizado por la Asociación Cultural ConTrastes-Rioja. A lo largo de sus casi seis décadas de trayectoria, ha acogido a cientos de agrupaciones procedentes de distintos países y ha extendido su programación por numerosas localidades riojanas y comunidades limítrofes, hasta consolidarse como festival decano de esta especialidad en España y una referencia internacional del plectro.

Una cita internacional que convierte a La Rioja en territorio de plectro

La programación de esta 49.ª edición arrancará el miércoles 19 de agosto en el Círculo Logroñés de la capital riojana con el concierto de apertura, protagonizado por Plenilunio Trío, de Colombia, y Cuarteto Elaaah, de Portugal. La formación colombiana, integrada por bandola, tiple y contrabajo, está especializada en música andina y latinoamericana y fue ganadora del Gran Premio Mono Núñez Instrumental 2024. Su propuesta combina tradición e innovación y recorre repertorios de los siglos XIX al XXI, incorporando lenguajes contemporáneos vinculados al jazz, el rock y la música de cámara.

Por su parte, Cuarteto Elaaah es una joven formación portuguesa de plectro creada en 2025 e integrada por Duarte Monteiro y Lino Silva, a las mandolinas, y Eduardo Sousa y Samuel Monteiro, a la mandola y el liuto cantabile. Sus integrantes se han formado en la clase de mandolina del profesor António de Sousa Vieira en la Universidad de Aveiro y su repertorio abarca desde el Barroco hasta la música contemporánea, con obras de autores como Scarlatti, Bach, Munier o Piazzolla.

El 20 de agosto, el Centro Fundación Ibercaja La Rioja, en Logroño, acogerá a las 18:00 horas una conferencia de Plenilunio Trío, que permitirá profundizar en la propuesta artística de la formación colombiana. A las 20:00 horas, el mismo escenario recibirá al Dúo Ángel Barrios, integrado por Javier Santos, a la bandurria, y José María Huertas, a la guitarra.

La formación nació en 2014 como homenaje al maestro granadino Ángel Barrios y cuenta con el respaldo de Ángela Barrios desde su debut en la Fundación Rodríguez-Acosta. Su repertorio combina la obra original de Barrios con transcripciones de compositores como Albéniz, Granados y Falla y reivindica la tradición de pulso y púa surgida en Granada a comienzos del siglo XX. Sus integrantes han actuado en escenarios como el Museo Ángel Barrios, la Fundación Euroárabe y el Auditorio Manuel de Falla, además de contar con reconocimientos internacionales y grabaciones discográficas.

La jornada del 21 de agosto será la más extensa del festival, con cuatro conciertos en diferentes localidades riojanas. En Logroño, el Centro Fundación Ibercaja La Rioja acogerá a las 20:00 horas la actuación de Trío Entorno, formación especializada en instrumentos de plectro y guitarra e integrada por Ana Juanals, Diego Martín y José Manuel Velasco. Sus integrantes cuentan con formación superior en interpretación, pedagogía e investigación musical y desarrollan su actividad profesional como docentes en conservatorios e intérpretes en distintos proyectos camerísticos y orquestales. El grupo combina la recuperación y difusión del repertorio histórico para instrumentos de plectro con una línea de reinterpretación contemporánea.

A la misma hora, Plenilunio Trío actuará en el Auditorio Municipal de San Asensio; el Dúo Ángel Barrios ofrecerá un concierto en la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios de San Vicente de la Sonsierra, y Cuarteto Elaaah actuará en la Iglesia Parroquial de San Martín de Alesón. De este modo, la programación extiende en una misma jornada la dimensión internacional del festival por distintos espacios culturales y patrimoniales de La Rioja.

Del talento internacional a las nuevas generaciones del plectro

El 22 de agosto, el Círculo Logroñés acogerá a las 20:00 horas el concierto de la Joven Orquesta Española de Plectro “ConTrastes” (JOPEC), uno de los proyectos más singulares de esta edición y una iniciativa pedagógica y artística impulsada por la Asociación Cultural ConTrastes-Rioja que celebra ahora su segunda edición.

La JOPEC reúne a cerca de treinta jóvenes intérpretes procedentes de conservatorios de toda España en una gran orquesta de carácter bienal que busca favorecer la convivencia, la formación y la profesionalización de las nuevas generaciones de músicos de plectro. Durante encuentros intensivos de trabajo, sus integrantes abordan un repertorio de alta calidad técnica y artística y establecen vínculos entre los diferentes centros de enseñanza. El proyecto pretende ofrecer a estos jóvenes músicos una experiencia cercana a la realidad profesional, generar nuevas redes de actividad musical y contribuir a dar visibilidad a los instrumentos de púa y a sus posibilidades de desarrollo profesional. El encuentro culmina con varios conciertos públicos, entre ellos los que protagonizará la formación en esta edición del Festival Internacional de Plectro de La Rioja.

También el 22 de agosto,Trío Entorno actuará a las 20:00 horas en el Salón de la Lengua de San Millán de la Cogolla, donde llevará su propuesta de recuperación del repertorio histórico para instrumentos de plectro y su conexión con lenguajes musicales contemporáneos.

El festival concluirá el domingo 23 de agosto con el concierto de clausura de la JOPEC 2026 en Santa María la Real de Nájera. La actuación, a las 20:00 horas, pondrá el broche a un programa de cinco jornadas en las que más de 40 músicos de Colombia, Portugal y España compartirán escenarios en seis localidades riojanas.

Las actuaciones programadas en el Círculo Logroñés y en el Centro Fundación Ibercaja La Rioja tendrán un precio único de 6 euros, con entradas disponibles en la propia sala desde dos horas antes del inicio. El resto de conciertos y la conferencia serán de acceso gratuito hasta completar el aforo.

Como en anteriores ediciones, el festival mantiene su compromiso solidario. La recaudación íntegra de los conciertos celebrados en Logroño se destinará a VencELA Rioja, asociación de afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de La Rioja.