Bobadilla entrega el premio de su certamen de novela corta a Antonio Perales por su obra `No abras esa puerta´

En la Plaza Mayor de Bobadilla tuvo lugar la ceremonia de entrega del V Certamen de novela corta “Pueblo de Bobadilla”, así como la presentación de “No abras esa puerta”; novela ganadora de la presente convocatoria.

El acto, presidido por el escritor jarrero Ernesto Tubía Landeras, organizador del certamen, fue un acto en el que, como cada año, se reivindicó el papel de la cultura en el medio rural y la forma en las que pequeñas localidades como Bobadilla, que cuenta con menos de un centenar de vecinos censados, se vuelcan con movimientos culturales como este.

Con la plaza llena, con vecinos, visitantes amantes de la literatura, alcaldes de municipios cercanos y la presencia del director del Instituto de Estudios Riojanos, Óscar Robres Medel, la ceremonia fue una fiesta de la literatura en la que se pusieron en valor todas las virtudes que atesora un pueblo como el de Bobadilla, que se vuelca con el sinnúmero de movimientos culturales que se celebran en esta pequeña localidad truchera y que alcanzan su máxima expresión cultural en este ya consolidado premio literario, al que concurrieron cuatro decenas de novelas cortas desde diferentes puntos de España.

La alcaldesa de la localidad, Encarnación Lejárraga, agradeció la numerosa concurrencia al evento y manifestó la alegría que le produce la repercusión que está tomando el certamen, así como ratificó la importancia de eventos de este tipo para mantener vivos nuestros pueblos; aquellos que, históricamente, han dado forma a la orografía riojana.

Por su parte, el director del Instituto de Estudios Riojanos, Óscar Robres Medel, vinculado familiarmente a Bobadilla, ya que su madre era natural de la localidad, agradeció el hecho de poder formar parte de la ceremonia, así como, también, destacó el papel fundamental de actividades como el certamen literario, para conseguir que la vida cultural de las pequeñas localidades como Bobadilla, siga vigente y poseyendo atractivos que hagan que sean visitadas por amantes de la cultura.

Por último, Antonio Perales, que escribe bajo el seudónimo de Tony Pemant, en un discurso notablemente emocionado, agradeció al jurado y a los convocantes el premio obtenido por su novela, así como al pueblo de Bobadilla el recibimiento y la forma en la que se volcó con la ceremonia, llenado la plaza.

Finalmente, el acto se cerró con la foto institucional en el arco de la plaza y la firma de libros por el autor, ya que, como viene siendo habitual desde la creación del certamen hace ya cinco convocatorias, todos los presentes en la plaza, pudieron recibir gratuitamente un ejemplar de la obra de Tony Pemant.

El ayuntamiento, junto con el jurado y el director del certamen, se pone manos a la obra en la organización de la que será la sexta convocatoria, y cuyas bases, como de costumbre, serán publicadas a finales de año.