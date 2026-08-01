Cuatro heridos en la colisión de dos turismos en el cruce de Ollauri

SOS Rioja recibe aviso de una colisión entre dos turismos en la carretera N-124 en el punto kilométrico 39 en el cruce del municipio de Ollauri.

Como consecuencia del accidente, cuatro personas son trasladadas al Hospital Viamed Los Manzanos.