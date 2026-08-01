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Cuatro heridos en la colisión de dos turismos en el cruce de Ollauri

Cuatro heridos en la colisión de dos turismos en el cruce de Ollauri

Por Radio Haro
1 agosto, 2026
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N-232, Ollauri

SOS Rioja recibe aviso de una colisión entre dos turismos en la carretera N-124 en el punto kilométrico 39 en el cruce del municipio de Ollauri.

Como consecuencia del accidente, cuatro personas son trasladadas al Hospital Viamed Los Manzanos.

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