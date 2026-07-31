El PP asusa a los socialistas de Haro de falta de memoria y de rigor sobre el futuro Centro de Día

Desde el PP asegura que «Haro contará con el Centro de Día que merecen sus vecinos gracias al firme compromiso del Partido Popular con los jarreros. Y las recientes declaraciones realizadas por el PSOE local acerca del futuro edificio vuelven a demostrar una preocupante falta de memoria de sus representantes, además de una más que evidente ausencia de rigor.

Si alguien llegó tarde a esta necesidad fue precisamente el Partido Socialista, que gobernó durante ocho años y fue al final de su segunda legislatura municipal, coincidiendo curiosamente con la proximidad de las elecciones, cuando impulsó una actuación precipitada que dio lugar a un proyecto manifiestamente mejorable y a todas luces insuficiente para las necesidades reales de nuestra ciudad y de toda la comarca.

Gestionar es adoptar decisiones importantes y responsables. Precisamente por eso, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno del Ayuntamiento de Haro y al Ejecutivo regional, se analizaron con detalle las necesidades actuales y futuras del servicio. Desde el Ayuntamiento trasladamos a la Comunidad Autónoma los datos de población, el envejecimiento progresivo de nuestros vecinos y una realidad incontestable: una lista de espera superior a un año para que las familias jarreras pudiesen acceder al servicio.

Con esa información, debidamente complementada con los pertinentes estudios y proyecciones demográficas realizados por los técnicos y responsables

del Gobierno de La Rioja para los próximos 35 años, quedó demostrado que el proyecto planteado por el PSOE era insuficiente desde el mismo momento de su inauguración. Porque, lejos de reducir las listas de espera, las habría mantenido e incluso incrementado notablemente para desgracia de sus futuros usuarios.

El PSOE insiste en hablar de fondos europeos y en generar incertidumbre donde no la hay. La realidad es que los fondos europeos destinados a plazas de centros de día en La Rioja han sido reorientados para maximizar su aprovechamiento y rentabilidad social. Pero también es cierto que las necesidades asistenciales de los riojanos no podían resolverse únicamente con esos recursos.

Lo que el Partido Popular de Haro puede afirmar con absoluta rotundidad es que la financiación del nuevo Centro de Día y Centro de Participación Activa está asegurada y garantizada. No estamos hablando de promesas ni de anuncios; estamos hablando de un proyecto real, respaldado por una

planificación seria y diseñado para responder a las necesidades presentes y futuras de nuestros mayores y de sus familias.

Y, sobre todo, estamos hablando de cumplir la palabra dada. El Partido Popular se comprometió con los jarreros a construir un nuevo Centro de Día y un nuevo Centro de Participación Activa, y eso es exactamente lo que los jarreros van a tener.

La diferencia entre ambos proyectos es más que evidente. El impulsado por el PSOE contemplaba únicamente 30 plazas. El nuevo proyecto permitirá pasar de las 20 plazas actuales a 50 plazas, más del doble de la capacidad existente, respondiendo de manera efectiva a la demanda social que Haro lleva años reclamando.

El PSOE solo dice una verdad: el presupuesto aumenta. Pero omite deliberadamente explicar por qué se incrementa su financiación. Lo hace porque

el salto cuantitativo y cualitativo es extraordinario. Aumenta porque pasamos de un proyecto insuficiente a una infraestructura moderna, ambiciosa y diseñada para las próximas décadas. Y crece notablemente porque no solo se incrementan las plazas, sino también los servicios, los espacios y las prestaciones que recibirán nuestros mayores.

El nuevo Centro de Día y Centro de Participación Activa contará con biblioteca, sala de pintura, cibersala, sala de televisión, tres salas polivalentes, peluquería, servicio de podología, zona de esparcimiento, cafetería, espacio de billar, dos salas de estar y descanso, comedor, sala de fisioterapia, sala de terapia ocupacional, consulta médica y todos los servicios necesarios para garantizar una atención integral y de calidad a nuestros mayores.

A ello se sumarán amplias zonas verdes y espacios exteriores pensados para favorecer el bienestar, la convivencia y el envejecimiento activo, algo que el proyecto socialista ni siquiera contemplaba.

Ante una propuesta limitada a 30 plazas y sin capacidad para responder a la realidad demográfica de nuestra comarca, el nuevo proyecto apuesta por 50 plazas, más servicios, mejores instalaciones, más espacios comunes y una visión de futuro que garantice la atención que nuestros mayores van a necesitar durante las próximas décadas.

Frente a la precipitación del Partido Socialista, el Partido Popular ha optado por la planificación. Y ante los anuncios sensacionalistas del PSOE, el PP ofrece soluciones reales. En lugar de un proyecto de corto recorrido pensado solo para llegar a una campaña electoral, desde el PP de Haro hemos impulsado un proyecto pensado para servir a los jarreros durante los próximos 35 años.

Porque nuestros mayores merecen mucho más que una obra. Merecen una infraestructura moderna, humana y preparada para el futuro. Y eso es exactamente lo que tendrán con el nuevo Centro de Día y Centro de Participación Activa de nuestra ciudad», concluyen.