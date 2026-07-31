Miles de familias disfrutan del verano en 116 municipios riojanos con el Plan Corresponsables

La consejera de Salud y Políticas Sociales ha visitado la ludoteca que se desarrolla en Cenicero para el entretenimiento y educación de los más pequeños y apoyo a la conciliación.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha visitado el programa de verano que se está desarrollando en Cenicero como apoyo a la conciliación familiar y fomento del disfrute de los más pequeños durante la época estival, en el marco del Plan Corresponsables. En concreto en este municipio son cerca de 60 niños y niñas con edades entre los 3 y los 12 años, una franja de edad que se corresponde con los cursos escolares de 1º de Infantil y 6º de Educación Primaria, los que se divierten y educan juntos a lo largo de distintas semanas en julio, agosto y septiembre.

El Plan Corresponsables, gestionado por el Gobierno de La Rioja y cofinanciado junto al Ministerio de Igualdad, ha ofertado 4.026 plazas de ludoteca en 116 localidades de la región que en este verano han querido sumarse al proyecto, en 2025 fueron 110. En el caso de Cenicero este año se ofertan 370 plazas, frente a las 290 del año pasado, con una ampliación además de la oferta de plazas de la duración del servicio al incluir semanas del mes de septiembre.

En la visita han participado también la directora general de Servicios Sociales, Marta Gómez, y la subdirectora de Igualdad, Begoña Marañón, así como el alcalde de la localidad, Eduardo del Campo.

Corresponsables favorece la conciliación familiar y laboral, especialmente entre familias con menores, al tiempo que impulsa un modelo social basado en la corresponsabilidad, en el reparto de los cuidados, que también genera empleo y oportunidades para el ámbito local. Para esta temporada estival está prevista la realización de 312 contratos, directamente desde los ayuntamientos o a través de empresas a las que los municipios encargan la atención de las ludotecas.

Como ha señalado la consejera, “el Plan Corresponsables no solo ayuda a las familias a poder seguir trabajando en una época en la que los menores están de vacaciones, sino que también, en pueblos como Cenicero, contribuye a que las familias que quieren pasar sus vacaciones en nuestros pueblos puedan seguir conciliando y trabajando mientras sus hijos están bien atendidos y, además, disfrutando de actividades que les ayudan a seguir aprendiendo y mejorando”.

Por su parte, el alcalde de Cenicero, Eduardo del Campo, ha agradecido al Gobierno de La Rioja la prestación de estos servicios, “muy importantes para el municipio y, sobre todo, para los padres”, y ha destacado la buena acogida de la ludoteca de verano, cuyas plazas comienzan a solicitarse ya en el mes de mayo. En este sentido, ha puesto en valor que las instalaciones del colegio Gregoria Artacho permitan a las familias conciliar sus trabajos mientras los menores “pueden seguir disfrutando de este verano”.

La actividad se desarrolla a lo largo de la mañana, existiendo horario de madrugadores (en algunos casos desde las 7 horas) hasta las 14 horas. En este tiempo se realizan juegos, manualidades, lecturas, talleres… fomentando los valores de la igualdad y no discriminación y también introduciendo el concepto de corresponsabilidad en las enseñanzas a los más pequeños, siempre adaptando las actividades a las diferentes edades. El programa va a dirigido a familias con hijos de entre 0 y 16 años, aunque son los ayuntamientos los que posteriormente acotan las edades en función de su población.

Aunque los proyectos más numerosos son los que se ejecutan durante las épocas vacacionales en apoyo a la conciliación de las familias, el Plan Corresponsable incluye actuaciones durante todo el año. De hecho, además de los servicios de cuidado profesional, hay otros ejes que la Consejería de Salud y Política Social ha incluido a través de proyectos y medidas complementarias de formación y sensibilización como: formación en corresponsabilidad y buenos tratos a través de ayudas a AMPAS (en colaboración con la Consejería de Educación); campañas institucionales en medios de comunicación (con apoyo de Hacienda y Gobernanza Pública); o el fomento de proyectos de conciliación con instituciones (como la Biblioteca Nómada junto a Cultura), además de otras acciones con asociaciones o agentes privados.

Casi 5.000 menores atendidos en 129 actuaciones la pasada campaña

El balance de 2025 (desde octubre de 2024 a octubre de 2025) indica la consolidación del programa como política pública esencial de conciliación, con 4.917 menores atendidos en 129 actuaciones en 113 municipios y un gasto de 1.044.894 euros.

Para este 2026 la previsión es superar estas cifras. A la primera convocatoria, que abarca hasta octubre, han concurrido 117 municipios con 131 actuaciones y una inversión de 1.893.896 euros. La segunda convocatoria, a partir de octubre y hasta abril del 2027, sumará más presupuesto, en torno a 500.000 euros más, al que podrán optar los 174 municipios riojanos. Hay que indicar que hasta el momento han obtenido financiación el 100 % de los ayuntamientos solicitantes.

La apuesta por este programa ha permitido reforzar la conciliación en periodos críticos (puentes, festivos, vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano) ampliando la cobertura territorial y aumentando la financiación total con lo que se espera que en este 2026-2027 la cifra de menores beneficiarios ascienda a cerca de 6.000.