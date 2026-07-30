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La Banda de Música de Haro ofrece un concierto este domingo en los Jardines de la Vega

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Por Radio Haro
30 julio, 2026
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Será a partir de la una y media de la tarde.

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