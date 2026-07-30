El Gobierno de La Rioja financia la mejora del Ayuntamiento de Bobadilla en su apuesta por reforzar los servicios públicos del medio rural

El Ejecutivo regional ha aportado el 66,5% del coste total de las obras de adecuación de la segunda planta de la Casa Consistorial para adaptarla como biblioteca, centro social, ludoteca y espacio de trabajo colaborativo.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y de la alcaldesa de Bobadilla, Encarnación Lejárraga, ha visitado la sede del Ayuntamiento de Bobadilla tras la finalización de las obras de adecuación integral de la segunda planta del inmueble para adaptarla a nuevos usos municipales, entre ellos biblioteca o espacio social, en una clara apuesta por la funcionalidad de las estancias, la accesibilidad para personas con movilidad reducida y la eficiencia energética.

Esta actuación ha sido financiada por el Gobierno de La Rioja con una inversión de 69.715,18 euros, que corresponde al 66,5% del presupuesto total. Una ayuda enmarcada dentro del Plan bienal de Obras y Servicios Locales que responde al firme compromiso del Gobierno de La Rioja por garantizar la prestación integral y adecuada de los servicios públicos en todos los municipios de nuestra región con el objetivo de cohesionar el territorio y luchar de una manera real y efectiva contra la despoblación.

Osés ha destacado “la colaboración con el Ayuntamiento de Bobadilla para mejorar la calidad de vida de los vecinos y para dinamizar el municipio a través de este proyecto que supone la puesta en marcha de un punto de encuentro para realizar actividades durante todo el año”. Por su parte, la alcaldesa ha agradecido el apoyo económico del Gobierno de La Rioja para conseguir “esta gran mejora para el pueblo que nos permite disponer de un espacio donde las personas puedan leer y organizar charlas”.

El proyecto de adecuación, que ha sido promovido por el Consistorio con un importe total de 104.785,32 euros, ha supuesto la transformación de una superficie que anteriormente estaba en desuso, en un área plural y flexible para celebrar reuniones y actividades sociales, culturales y profesionales, entre otras funcionalidades.

La nueva planta cuenta con una extensión útil de 135 m2 y dispone de hall de acceso (8,68 m2); biblioteca con zona de consulta y lectura (31,38 m2); sala polivalente (61,04 m2) para celebrar cursos, charlas y talleres ocupacionales, así como servir de ludoteca en determinados momentos; sala colaborativa para actividades profesionales (10,68 m2); despacho como sede de asociaciones (8,68 m2); aseo (6,66 m2); y almacén (2,80 m2).

Los trabajos han comprendido actuar tanto sobre la distribución interior como sobre las instalaciones y los acabados del edificio. En primer lugar, ha sido necesario demoler la distribución anterior mediante la retirada de falsos techos, pavimentos, carpinterías e instalaciones obsoletas.

Posteriormente, se ha ejecutado la nueva distribución colocando tabiques y trasdosados de yeso laminado con aislamiento térmico y acústico, incluyendo la instalación de un tabique móvil para dotar de mayor versatilidad a la sala polivalente. Asimismo, se han renovado los acabados interiores con nuevos falsos techos, alicatados, solados de gres en las zonas húmedas, pavimento laminado en las salas principales y colocación de rodapiés.

Renovación de las instalaciones eléctricas y de la climatización

Igualmente, se ha realizado la sustitución completa de la instalación eléctrica, con un nuevo cuadro de distribución, tomas de corriente, puntos de luz, red de datos y telecomunicaciones, además de iluminación LED de alta eficiencia y alumbrado de emergencia.

También se han desplegado nuevas instalaciones de fontanería y saneamiento para los aseos, con incorporación de nuevos aparatos sanitarios. Asimismo, se han modernizado las instalaciones de climatización, ventilación y calefacción, mediante nuevos sistemas de extracción de aire, adaptación de la sala de calderas y renovación de la red de calefacción para garantizar el confort de los usuarios. La actuación ha finalizado con la colocación de la carpintería interior y el pintado de las paredes.