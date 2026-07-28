CSIF, CCOO Y UGT DENUNCIAN QUE EL AYUNTAMIENTO DE HARO AVANZA EN LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS SIN INFORMACIÓN NI NEGOCIACIÓN

Los sindicatos denuncian la ausencia del concejal responsable, la falta de transparencia del proceso y el silencio del equipo de Gobierno.

CSIF, CCOO y UGT denunciamos que «el Ayuntamiento de Haro continúa avanzando en el proceso de privatización del Servicio Municipal de Aguas sin facilitar información suficiente, sin garantizar una negociación efectiva y sin contar con las organizaciones sindicales ni con el personal afectado.

El pasado 25 de junio, las tres organizaciones sindicales mostramos públicamente nuestro rechazo a la posible externalización de este servicio público esencial y solicitamos toda la documentación existente, así como una reunión urgente con el responsable de la Concejalía de Obras, Urbanismo y Vivienda.

La reunión llegó a formalizarse para tratar específicamente esta cuestión. Sin embargo, el concejal responsable, Luis Salazar González, no se presentó, impidiendo que los sindicatos pudieran conocer las intenciones del Ayuntamiento y recibir las explicaciones correspondientes. Tampoco se han recibido aclaraciones de ningún otro miembro de la Junta de Gobierno.

CSIF, CCOO y UGT consideramos que esta ausencia supone una falta de respeto hacia la representación legal de las personas trabajadoras y una actuación contraria a la buena fe que debe presidir cualquier proceso de información y negociación sindical.

Mientras tanto, la privatización parece seguir su curso sin que se hayan entregado los informes técnicos, económicos o jurídicos que pudieran justificarla, ni se hayan explicado sus consecuencias sobre la plantilla, las condiciones laborales y la calidad del servicio.

Esta falta de transparencia está provocando una situación de indefensión para las organizaciones sindicales y el personal afectado. No se pueden adoptar decisiones de esta importancia sin información previa, participación sindical y una negociación real.

También denunciamos que el equipo de Gobierno se ha puesto de perfil y continúa sin pronunciarse claramente sobre su postura ante la privatización, aumentando así la incertidumbre y el malestar entre la plantilla municipal y la ciudadanía.

CSIF, CCOO y UGT reiteramos nuestro rechazo a la privatización del Servicio Municipal de Aguas de Haro, que podría provocar el desmantelamiento progresivo del servicio, la precarización de las condiciones laborales, la pérdida de control público y una merma en la calidad de la atención a la ciudadanía.

El servicio ya presenta carencias de personal, falta de previsión y una inversión insuficiente. La solución no es privatizarlo, sino reforzar los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para garantizar su sostenibilidad y una adecuada prestación pública.

Por todo ello, exigimos al Ayuntamiento de Haro que paralice cualquier actuación relacionada con la privatización, entregue inmediatamente toda la documentación, convoque una nueva reunión con los responsables políticos competentes y garantice un verdadero proceso de información, participación y negociación sindical.

CSIF, CCOO y UGT continuaremos defendiendo el empleo público, los derechos de la plantilla municipal y un servicio de aguas público y de calidad».