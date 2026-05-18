Buenos resultados del Club de Tiro Rioja Alta en la tercera fase Presidente

Tercera fase presidente de recorridos de tiro «y tercera prueba nacional en la que participan nuestros equipos de de la modalidad.

Celebrado en As Pontes, Coruña, ha contado con una grandísima participación en competidores y mucha competitividad entre los diferentes equipos. Nuestros dos equipos, el de división Producción y el de división Producción Optics han dado todo para conseguir el éxito, pero se nos ha escapado por muy poco, siendo el mejor equipo clasificado el de Optics, los dos mejores del equipo Héctor Marín y Víctor Alcaraz han conseguido respectivamente un quinto y un séptimo puesto individuales.

Por otro lado, el equipo de Producción sólo ha conseguido finalizar en quinto puesto, siendo el mejor clasificado José María Ortega décimo en la general y quinto en senior.

Se nos escapan las medallas otra vez, pero se ha conseguido un muy buen papel a nivel individual».