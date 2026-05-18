Los Amigos del Camino de Haro – Rioja Alta viven una jornada de confraternidad en San Sebastián

Según destaca Antonio Garoña, la jornada transcurrió «mejor de lo esperado: El Aquarium gustó mucho y aunque intentamos subir al Monte Urgull, al poco, tuvimos que desistir y simplemente recorrimos el «Paseo de los Curas» y visitamos la «Parte Vieja’. Acabamos la mañana, tomando unos pinchos, repartidos entre algunos bares míticos…

Me he dejado los choripanes y el vinito que llevaron Emilita y Ángel, con el «rompeolas» por mesa.

A la hora prevista, nos acercamos a la «Casa de La Rioja» y «tomó la batuta» Karmele que ya nos había acompañado intermitente desde que llegamos. Nos sirvieron Karmele y Jesús: la comida: «A-PO-TEÓ-SI-CA» en calidad y en cantidad… Y en los postres, intercambio de presentes entre la «Casa de La Rioja» y nuestra Asociación…

Por último, entrega de una placa en homenaje personal a JUAN por parte de la Asociación de Guipuzcoa».