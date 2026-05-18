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Un hombre de 47 años es atendido en el Centro de Salud de Haro tras un accidente de tráfico en la AP-68

Un hombre de 47 años es atendido en el Centro de Salud de Haro tras un accidente de tráfico en la AP-68

Por Radio Haro
18 mayo, 2026
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Centro de Salud de Haro

Varios particulares alertan a SOS RIOJA 112 de la salida de vía, vuelco e incendio de un turismo, en la AP-68, p.k. 93.470, del término municipal de Ollauri. Los recursos desplazados confirman el vehículo volcado e incendio del mismo. Un carril de circulación en sentido Zaragoza quedó cortado al tráfico hasta la retirada del vehículo por la grúa. Un varón de 47 años precisó traslado al Centro de Salud de Haro.

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