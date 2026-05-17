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Badarán acoge el acto institucional y posterior representación teatral del 700 aniversario del Privilegio de la Unión

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Por Radio Haro
17 mayo, 2026
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El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, asistió a la celebración.

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