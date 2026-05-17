Óscar Reina: «Santo Domingo de la Calzada ha vuelto a vivir unas fiestas memorables»

Una vez finalizadas las Fiestas del Santo 2026, para el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Santo Domingo, Óscar Reina, «es momento de hacer balance y, sobre todo, de poner en valor lo que, un año más, ha supuesto para nuestra ciudad celebrar unas fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional que han vuelto a estar, sin ninguna duda, a la altura de las circunstancias.

Han sido unos días en los que tradición y celebración han caminado de la mano, conformando un programa completo, sólido y fiel a nuestra identidad. La parte tradicional, eje y pilar fundamental de estas fiestas, ha vuelto a emocionarnos profundamente. Todos los actos conmemorativos en torno a la figura de Santo Domingo de la Calzada han estado cargados de sentimiento, haciéndonos sentir orgullosos de nuestro patrón, de nuestra historia y de lo que somos como ciudad. En este sentido, es de justicia agradecer la labor incansable de la Cofradía del Santo, que lleva más de nueve siglos manteniendo viva esta tradición que nos define.

Junto a ello, los actos lúdicos y festivos han completado unas fiestas de gran nivel. A pesar de que la climatología no ha sido la más favorable, se ha podido desarrollar prácticamente la totalidad del programa, teniendo que aplazar únicamente el Gran Prix previsto para la tarde del día 12 y el parque infantil del día 15, que se celebrarán en nuevas fechas. Más allá de estos ajustes, la respuesta del público ha sido excelente y la participación, masiva.

En el ámbito cultural, las actuaciones celebradas en el Teatro Avenida han contado con una gran acogida, registrando muy buenas entradas durante todos los días. Cabe destacar especialmente la representación de la zarzuela Gigantes y Cabezudos, que se convirtió en uno de los momentos más señalados del programa, sin desmerecer el resto de propuestas que también han sido muy bien valoradas por el público.

Los festejos taurinos han mantenido igualmente un alto nivel de participación y éxito, con un gran ambiente tanto en el festival mixto de picadores del día 9 como en las vaquillas del día 14. Asimismo, las tres noches de fuegos artificiales han vuelto a sorprender y reunir a numerosos vecinos y visitantes, con un broche final especialmente destacado en el tradicional entierro y quema de la cuba.

La programación infantil ha vuelto a ser protagonista, generando ilusión y expectación entre los más pequeños. Actos como la imposición del primer pañuelo de fiestas a los nacidos en 2025 o el chupinazo infantil han dejado momentos especialmente entrañables. Además, la recuperación de la tradición de los gigantes y los cabezudos se consolida definitivamente como parte esencial de nuestras fiestas: en apenas tres años, hemos conseguido que vuelva a sentirse como algo propio, con una implicación y entusiasmo extraordinarios por parte de los niños y niñas. A ello se suma la presencia, un año más, de Gorgorito, ya convertido en un invitado imprescindible.

En la vertiente festiva y musical, el éxito ha sido rotundo. Desde los pasacalles con la charanga hasta las verbenas y grandes actuaciones, destacando la macro actuación de la orquesta La Misión y el concierto de cierre a cargo de Puro Relajo, la calle Madrid ha presentado un ambiente inmejorable, con una afluencia constante y multitudinaria durante todos los días.

Por todo ello, solo puedo mostrar mi satisfacción porque, una vez más, las Fiestas del Santo han sabido situarse en el lugar que merecen: el de unas fiestas de primer nivel, vividas intensamente y con una participación ejemplar.

Quiero finalizar trasladando mi más sincero agradecimiento a todas las personas y colectivos que hacen posible que estas fiestas sean una realidad: a la brigada de obras y servicios, al servicio de limpieza, a la Policía Local y la Guardia Civil, a los servicios sanitarios del centro de salud, a Cruz Roja, a la Cofradía del Santo, así como a todas las asociaciones, empresas y colaboradores que, de forma altruista o coordinada con esta concejalía, contribuyen a engrandecer nuestras fiestas.

Gracias a todos ellos, Santo Domingo de la Calzada ha vuelto a vivir unas fiestas memorables».