Sajazarra acoge el 23 de mayo la III Jornada de Hermanamiento de Los Pueblos Más Bonitos de España en La Rioja

El encuentro reunirá a alcaldes y miembros de la asociación dentro de la programación de la Feria de Sajazarra 2026.

Sajazarra acogerá el próximo 23 de mayo la III Jornada de Hermanamiento de Los Pueblos Más Bonitos de España en La Rioja, un encuentro que reunirá a representantes institucionales, alcaldes y miembros de la asociación nacional en una jornada dedicada a poner en valor el patrimonio, la identidad rural y el trabajo conjunto de los municipios riojanos integrados en esta red.

La cita se celebrará dentro de la programación de la Feria de Sajazarra 2026, una jornada festiva y cultural que contará además con actividades para todos los públicos como catas de vino, taller de pintura con vino, sesión vermú con DJ, comida popular, espectáculos y talleres de circo, cuentacuentos infantiles y el concierto final de La Huella Hits.

El acto institucional de hermanamiento tendrá lugar a las 10:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento y contará con la presencia de representantes del Gobierno de La Rioja y de la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, así como alcaldes y representantes de los municipios riojanos que forman parte de la red.

Entre las autoridades confirmadas asistirán:

• El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel

• La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, junto a Eloy Marrodán

• El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor

• La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges

• La presidenta de la Región Norte de la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España y alcaldesa de Caleruega, Lidia Arribas Delgado

Además, participarán alcaldes de los municipios riojanos adheridos a la asociación y representantes de la Mancomunidad de Desarrollo Turístico.

Esta jornada da continuidad a las ediciones celebradas anteriormente en Briones en 2024 y Viniegra de Abajo en 2025, consolidando un encuentro anual que refuerza la unión entre los pueblos riojanos integrados en la red: Sajazarra, Briones, Viniegra de Arriba y Viniegra de Abajo.

El acto de hermanamiento simboliza la colaboración entre municipios que, aunque diferentes entre sí, comparten una misma filosofía basada en la conservación del patrimonio, la defensa de la identidad rural y la apuesta por un turismo sostenible y de calidad. Más allá del componente institucional, el encuentro busca transmitir un sentimiento de pertenencia a una red de pueblos que representan una forma de entender el territorio desde la autenticidad, la cultura y la vida rural.

Asimismo, esta iniciativa pretende dar visibilidad al medio rural riojano desde una perspectiva positiva, dinámica y de futuro, fomentando el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo entre localidades con un importante valor histórico y cultural.

La Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España reúne actualmente a algunos de los municipios con mayor valor patrimonial y belleza del país. Formar parte de esta red supone un reconocimiento al cuidado del entorno urbano, la conservación del patrimonio y el compromiso con un modelo turístico respetuoso y ligado a la identidad local.

Programación destacada – Feria de Sajazarra 2026

• Apertura de mercado

• III Jornada de Hermanamiento de Los Pueblos Más Bonitos de España en La Rioja

• Cata de vinos

• Taller de pintura con vino

• Sesión vermú con DJ

• Comida popular

• Taller y espectáculo de circo

• Cuentacuentos infantil

• Concierto de La Huella Hits