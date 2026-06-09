El Gobierno de La Rioja convoca ayudas por valor de un millón de euros para impulsar proyectos innovadores en el medio rural frente a la despoblación

La convocatoria apoya iniciativas emprendedoras, sociales y de desarrollo rural en municipios de menos de 5.000 habitantes con el objetivo de generar actividad económica y fijar población en el territorio.

El Gobierno de La Rioja ha convocado una nueva edición de las ayudas destinadas a impulsar proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización del medio rural frente al reto demográfico y la despoblación, una línea de apoyo dotada con un presupuesto total de 1.000.000 de euros para el ejercicio 2027.

Esta convocatoria, que aparece publicada hoy en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), tiene como finalidad respaldar iniciativas innovadoras capaces de contribuir al mantenimiento o incremento de la población en las zonas rurales riojanas, favoreciendo la generación de oportunidades económicas, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.

Las ayudas están dirigidas a personas físicas y jurídicas, tanto de naturaleza pública como privada, que promuevan proyectos en municipios riojanos de menos de 5.000 habitantes. Podrán presentarse tanto proyectos productivos, orientados a la generación de bienes o servicios comercializables, como proyectos no productivos impulsados por entidades locales para crear las condiciones necesarias que favorezcan el desarrollo económico y social de sus municipios.

Entre los requisitos exigidos, destaca la necesidad de contar con la colaboración de, al menos, dos agentes cooperadores, públicos o privados, que participen en la difusión y promoción del proyecto. Asimismo, las propuestas deberán incorporar una memoria técnica, una memoria económica, un cronograma de ejecución y un plan de difusión de los resultados obtenidos.

La convocatoria contempla una ayuda máxima de hasta 100.000 euros por proyecto y se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. El plazo para la presentación de solicitudes comienza mañana, día 5 de junio, y se extenderá durante 30 días hábiles.

Para seleccionar las iniciativas, se valorarán aspectos como el desarrollo de los proyectos en municipios con menor población, la colaboración entre administraciones, empresas y entidades sociales, la capacidad para movilizar financiación privada, el aprovechamiento sostenible de los recursos locales y la incorporación de nuevas tecnologías como elemento de innovación y transformación.

También se tendrá en cuenta la capacidad de los proyectos para generar empleo, especialmente en el ámbito local, su potencial para ofrecer respuestas a necesidades sociales o sanitarias, así como la posibilidad de que las iniciativas puedan reproducirse en otros municipios y servir como referencia para nuevos proyectos de desarrollo rural.

Con esta convocatoria, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con una política activa frente al reto demográfico, basada en el apoyo al emprendimiento, la innovación y la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad civil. El objetivo es identificar y respaldar proyectos con capacidad real para generar actividad, atraer población y fortalecer el futuro de los municipios riojanos.

En la edición de este año, se han desarrollado un total de 16 iniciativas innovadoras en las localidades de San Millán de la Cogolla, El Rasillo de Cameros, Ausejo, Ortigosa de Cameros, Terroba, Uruñuela, Jalón de Cameros, San Román de Cameros, Berceo, Baños de Río Tobía, Ocón, Anguiano, Tricio, Cuzcurrita del Río Tirón y San Torcuato.