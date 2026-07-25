Transportes licita la redacción del estudio informativo para la mejora del corredor ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro por un millón de euros

El objeto del estudio informativo es el planteamiento de diferentes alternativas para la mejora de los tiempos de recorrido entre ambas ciudades manteniendo el tráfico mixto tanto de viajeros como de mercancías.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado el contrato para la redacción del estudio informativo para la mejora del corredor ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro. El presupuesto de licitación del contrato asciende a 997.850,70 euros (IVA incluido), y el plazo de ejecución es de 24 meses.

Actualmente, el trayecto entre Logroño y Miranda de Ebro pertenece a la línea de la RFIG 01– 700, que forma parte del corredor ferroviario que comunica el Mediterráneo y el Cantábrico. Se trata de uno de los principales ejes ferroviarios transversales de la península, con tráficos tanto de viajeros como de mercancías.

La conexión ferroviaria propuesta parte de una serie de alternativas ya analizadas en el estudio de viabilidad, redactado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Este determinó que se podrían considerar en la fase de estudio informativo tres de las seis alternativas, para ser analizadas con mayor detalle, así como la alternativa de no actuación.

Este estudio de viabilidad fue informado por el Consejo Asesor de Transportes y Movilidad Sostenible el pasado 28 de abril de 2026. En este sentido, el estudio informativo servirá de base al proceso de información pública y audiencia a las Administraciones Públicas afectadas hasta llegar a la aprobación del expediente de información pública y a la aprobación definitiva del estudio informativo.

La alternativa A1, consiste esencialmente en rectificar el trazado entre Gimileo, Briones y la estación de san Asensio mediante dos túneles y un viaducto, y salvar el valle del Najerilla con otro viaducto. El resto permanece básicamente como el trazado antiguo.

La alternativa A3 propone un trazado que se inicia con un gran túnel que penetra en La Rioja en las proximidades de Villalba de Rioja. A continuación, sigue igual que la alternativa anterior, para más adelante separarse hacia el sur hasta alcanzar Cenicero y luego Fuenmayor, salvando los meandros fluviales y las diferencias de cota con 6 túneles y un viaducto.

Por último, la alternativa A4 sigue el mismo trazado que la A1 hasta Gimileo para después desplazarse más hacia el sur que la A3, siguiendo el trazado de la autopista A68, hasta llegar a las proximidades de Fuenmayor y salvar el meandro existente mediante dos viaductos y tres túneles.

La población de Logroño, Haro y Miranda de Ebro, destacan desde la Delegación del Gobierno se verá beneficiada por la mencionada actuación por resultar una conexión ferroviaria más rápida, eficiente y cómoda y, por ende, con el resto de la red española de alta velocidad. Asimismo, se reducirá la demanda de vehículo privado y con ello la congestión y la contaminación.