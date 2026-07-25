La Fundación San Millán acoge por sexto año consecutivo un campo de Voluntarios del Patrimonio Mundial de la Unesco

En el proyecto participan ocho jóvenes, que están realizando sus estudios de especialización en diferentes áreas relacionadas con el patrimonio cultural, procedentes de España, Bolivia y México. La Fundación ha sido seleccionada para participar en esta iniciativa de la Unesco con la que preservar el patrimonio cultural y natural común mediante actividades prácticas y de sensibilización.

El Patrimonio Mundial es protagonista un verano más en la Fundación San Millán, ya que por sexto año ha sido seleccionada por la Unesco para acoger un campo de voluntariado. Por tal motivo, la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, ha visitado en San Millán de la Cogolla a los ocho jóvenes que participan este año como voluntarios en el proyecto de la Fundación, ‘San Millán de la Cogolla: un paisaje monástico’, seleccionado por el Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco para formar parte de su programa ‘Voluntarios del Patrimonio Mundial 2026 – Trabajando por el futuro’. La Unesco ha escogido 86 proyectos en 81 sitios del Patrimonio Mundial incluidos en las Listas Indicativas, a cargo de 68 organizaciones en 36 países de todo el mundo, uno de ellos el de la Fundación.

La Iniciativa de Voluntarios del Patrimonio Mundial (WHV) involucra a jóvenes, comunidades y gestores de sitios en la construcción conjunta de nuevas sociedades inclusivas donde el Patrimonio Mundial sea una fuente de resiliencia, e innovación. Voluntarios nacionales e internacionales trabajan junto con las comunidades locales para preservar el patrimonio cultural y natural común mediante actividades prácticas y de sensibilización, que brindan oportunidades enriquecedoras y empoderadoras a los jóvenes y les permiten ir más allá de las limitaciones geográficas hacia algunos de los lugares más excepcionales del mundo.

Martínez ha conocido el trabajo que están desarrollando, desde el pasado día 13 hasta el 26 de julio, estos ocho jóvenes, que están realizando sus estudios de especialización en diferentes áreas relacionadas con el patrimonio cultural y que proceden de España, Bolivia y México.

Es el sexto año consecutivo que la Fundación es seleccionada para participar en esta iniciativa de la Unesco. En sus cinco convocatorias anteriores han participado cerca de 60 jóvenes de 20 países diferentes y de los cinco continentes. En los años 2021 y 2022 lo hizo con el proyecto ‘Un muro que nos une’, en el que se trabajó sobre el muro histórico que rodea el conjunto monástico de Yuso. Y desde 2023 con el del paisaje monástico, con el que se pretende alcanzar los objetivos fundamentales del programa educativo ‘Emilianensis’ de la Fundación y que se centra en San Millán de la Cogolla como paisaje monástico, un proyecto de investigación, protección y difusión de los bienes y valores patrimoniales que integran el paisaje cultural configurado en torno a los monasterios de San Millán de Suso y de Yuso.

El conjunto monástico no sólo consiste en los propios edificios religiosos; también comprende una variedad de edificios y unidades más pequeñas, que dan testimonio del hecho de que los monasterios no sólo eran lugares para la vida religiosa, sino también centros económicos que tenían relevancia para toda la región. El conjunto incluye establos, graneros y otros edificios vinculados a la actividad agropecuaria, y también un nevero, una calera o varios molinos y viviendas. El proyecto tratará de analizar e interpretar el valor cultural del sistema patrimonial territorial originado por los monasterios.

El proyecto nació, además, para dar respuesta a una problemática detectada a nivel local pero que es común a otros municipios de similares características en el contexto español y europeo: el deterioro y la pérdida del patrimonio cultural material e inmaterial en el medio rural debido a la despoblación. Por este motivo, al igual que en las ediciones anteriores, se organizan una serie de acciones para implicar en todo el proceso a la comunidad local y para evaluar los resultados obtenidos.

Así pues, a lo largo del desarrollo del programa se realizan actividades en las que colaboran vecinos del municipio, a título individual o a través de asociaciones, con los jóvenes voluntarios profesionales del patrimonio cultural. Los vecinos actúan como informadores y formadores de los voluntarios, transmitiéndoles el conocimiento sobre su patrimonio material e inmaterial y los jóvenes documentan este conocimiento y lo incorporan a sus trabajos de investigación. Los resultados logrados se difunden a través de diferentes medios a nivel local, nacional e internacional. Además, conocerán otras iniciativas relacionadas con la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural en La Rioja.

Este campo de trabajo organizado y promovido por la Fundación San Millán de la Cogolla cuenta con la colaboración del Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional (CIAT) y del Grupo de Investigación Paisaje Cultural de la Universidad Politécnica de Madrid, así como de los vecinos de San Millán.

Voluntariado del Patrimonio Mundial

La iniciativa Voluntariado del Patrimonio Mundial es promovida por el Centro del Patrimonio Mundial (Unesco), en colaboración con el Comité Coordinador del Servicio Voluntario Internacional (CCIVS), con el fin de movilizar e implicar a los jóvenes y a las organizaciones juveniles en la preservación y difusión del Patrimonio Mundial.

Tiene como objetivos: sensibilizar a los jóvenes, a las comunidades locales y a las autoridades en la necesidad de proteger y promover el Patrimonio Mundial; involucrar a los jóvenes en la preservación del Patrimonio Mundial a través de proyectos concretos en Sitios Patrimonio Mundial; y empoderar a los jóvenes permitiéndoles aprender habilidades en preservación básica y técnicas de conservación y aumentar su capacidad como futuros tomadores de decisiones y ciudadanos activos globales.

También busca fortalecer la cooperación sostenible entre organizaciones sin fines de lucro, Sitios, comunidades y autoridades; identificar las mejores prácticas y desarrollar herramientas educativas no formales para facilitar la participación de las partes interesadas en la educación sobre el Patrimonio Mundial; transversalizar la igualdad de género en todas las etapas de los proyectos y la diversidad geográfica entre los bienes del Patrimonio Mundial donde tienen lugar los campos de acción.