El Gobierno de La Rioja licita la ampliación del Centro de Animales de Cañas por más de 415.000 euros y duplica su capacidad de acogida

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha impulsado este proyecto, que prevé la construcción de una nave con 22 nuevos cheniles, dentro de su compromiso con la protección y el bienestar animal.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, ha licitado las obras de ampliación del Centro de Acogida de Animales de Compañía ubicado en Cañas, cuya función es el cuidado de perros abandonados, extraviados o no identificados hasta su adopción definitiva, por un importe total de 415.041,16 euros. De este modo, el Ejecutivo regional reafirma su compromiso con la protección y bienestar animal, una materia a la que se van a destinar más de 2 millones de euros de inversión en esta legislatura.

El objetivo de esta actuación es doblar el número de plazas de acogida, pasando de los 22 chelines actuales a 44, e incrementar así la capacidad operativa de acogida con lo que se podrá atender cerca de cien perros. Esta adecuación se lleva a cabo para mejorar las condiciones de los animales y garantizar una distribución adecuada de los mismos en las instalaciones, especialmente en periodos de mayor ocupación.

El proyecto prevé la construcción de una nave de 296,24 metros cuadrados, con un pasillo central que separará los habitáculos en dos frentes, y dos zonas de almacenaje. La edificación será una estructura de muros de bloque de hormigón, zuncho de hormigón perimetral superior, cubierta a un agua con perfiles metálicos y panel sándwich. La zona de las perreras tendrá una dimensión de 152,96 metros cuadrados.

Cada uno de los 22 nuevos cheniles dispondrá de bebedero automático, iluminación y un patio de 4 metros formado por un muro de bloque de hormigón y una valla electrosoldada. Los perros podrán salir de los patios individuales a los cuatro patios de ejercicio previstos. Dos de ellos (patios 3 y 4) estarán unidos a las actuales instalaciones de manera que podrán ser utilizados por los perros de ambas naves.

El proyecto también contempla la mejora de las infraestructuras y servicios de las instalaciones, con actuaciones destinadas a reforzar su funcionamiento, optimizar las condiciones de alojamiento de los animales y garantizar una atención adecuada en todas las áreas del centro. Así, el suministro eléctrico será resuelto con las instalaciones fotovoltaicas de la nave anterior ya que la potencia necesaria para estas nuevas instalaciones puede ser soportada por las placas y baterías instaladas.

En la actualidad, el centro dispone de una nave con 22 unidades de alojamiento y capacidad para medio centenar de perros, una pequeña zona para el cuidado de los cachorros, instalaciones veterinarias para realizar tratamientos, curas y operaciones, vestuarios y oficina. Presta servicio las 24 horas del día y todos los días de la semana, en materia de recogida, atención veterinaria, identificación y adopción de perros abandonados o extraviados.

Apoyo a los ayuntamientos

Por otro lado, la Consejería de Agricultura trasladó el pasado 6 de febrero a todos los ayuntamientos riojanos una propuesta de convenio de colaboración para facilitar la prestación del servicio de recogida de perros abandonados, extraviados y no identificados en sus respectivos términos municipales. A través de este acuerdo, que ya han suscrito 84 municipios y por el que han manifestado interés otros 50 ayuntamientos, pone a su disposición y sin coste económico añadido el servicio de traslado, acogida, alojamiento, manutención y asistencia veterinaria en el centro de Cañas.

Con esta iniciativa, se refuerza el compromiso de cooperación con las entidades locales, especialmente con aquellas que cuentan con menores recursos, apoyándolas en el cumplimiento de la normativa estatal en materia de bienestar animal y garantizando una respuesta eficaz, coordinada y de calidad.

El Gobierno de La Rioja adquirió este centro en otoño de 2023, y fue en junio de 2024 cuando se comenzó a ofrecer el servicio de acogida a perros abandonados o extraviados. Cuenta con 11 profesionales, una plantilla integrada por 2 veterinarios (uno de ellos coordinador del proyecto), 2 técnicos auxiliares, y 2 educadores caninos; además de los 5 técnicos laceros asignados al servicio de recogida, que también realizan labores de apoyo y refuerzo en la atención y cuidado de los animales.

Desde su puesta en marcha, se han atendido a 555 perros, de los cuales 397 han sido adoptados. Todas las personas interesadas en adoptar uno de los animales acogidos en el centro pueden solicitar citar previa a través del mail adopciones.canas@larioja.org