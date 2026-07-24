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Los Amigos de Santiago de Haro – Rioja Alta celebran el día de Santiago Apóstol

Los Amigos de Santiago de Haro – Rioja Alta celebran el día de Santiago Apóstol

Por Radio Haro
24 julio, 2026
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Un almuerzo y la entrega de distinciones centran el programa previsto.

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Etiquetascaminosantiago
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