La Biblioteca Nómada organiza en Alesanco un Taller de animación a la lectura para acercar la labor de las mujeres en los pueblos de La Rioja

La Biblioteca Nómada, una iniciativa del Gobierno de La Rioja en la que colabora Fundación Caja Rioja, organiza el próximo viernes 31 de julio el taller de animación a la lectura “Jairo y Lucía nos cuentan La Rioja” a cargo de Literaria Kalean. Será en el Salón cultural a partir de las 12:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

En esta sesión, Jairo y Lucía contarán la labor de las mujeres en los pueblos riojanos gracias a los cuentos La cabrera de la calle sin salida, La espina del esturión y La geniecilla cantera, tres libros que pretenden dar visibilidad al trabajo de la mujer rural en La Rioja.

La Biblioteca Nómada llega este año a 16 municipios riojanos: Alesanco, Arnedillo, Santurde, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Nalda, Ausejo, Villoslada de Cameros, Uru-ñuela y Huércanos, Arenzana de Abajo, Camprovín, Préjano, Medrano, Tudelilla y Torrecilla en Cameros.

Funciona como una biblioteca más de la red de bibliotecas de La Rioja y recorre estas localidades que no disponen de un servicio público de lectura. Cada dos semanas, la Biblioteca Nómada vuelve a cada municipio para proporcionar el servicio de orientación bibliográfica y recoger las devoluciones de lo ya leído.

Ofrece una amplia colección de libros, revistas y material edu¬cativo para todas las edades. Acerca la cultura y el conocimiento a comu¬nidades rurales o alejadas, fomentando el hábito de la lectura y apoyando el desarrollo educativo de cada localidad. Además, de herramientas para que los niños y jóvenes ocupen su tiempo de ocio leyendo.