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La Biblioteca Nómada organiza en Alesanco un Taller de animación a la lectura para acercar la labor de las mujeres en los pueblos de La Rioja

La Biblioteca Nómada organiza en Alesanco un Taller de animación a la lectura para acercar la labor de las mujeres en los pueblos de La Rioja

Por Radio Haro
24 julio, 2026
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La Biblioteca Nómada, una iniciativa del Gobierno de La Rioja en la que colabora Fundación Caja Rioja, organiza el próximo viernes 31 de julio el taller de animación a la lectura “Jairo y Lucía nos cuentan La Rioja” a cargo de Literaria Kalean. Será en el Salón cultural a partir de las 12:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

En esta sesión, Jairo y Lucía contarán la labor de las mujeres en los pueblos riojanos gracias a los cuentos La cabrera de la calle sin salida, La espina del esturión y La geniecilla cantera, tres libros que pretenden dar visibilidad al trabajo de la mujer rural en La Rioja.

La Biblioteca Nómada llega este año a 16 municipios riojanos: Alesanco, Arnedillo, Santurde, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Nalda, Ausejo, Villoslada de Cameros, Uru-ñuela y Huércanos, Arenzana de Abajo, Camprovín, Préjano, Medrano, Tudelilla y Torrecilla en Cameros.
Funciona como una biblioteca más de la red de bibliotecas de La Rioja y recorre estas localidades que no disponen de un servicio público de lectura. Cada dos semanas, la Biblioteca Nómada vuelve a cada municipio para proporcionar el servicio de orientación bibliográfica y recoger las devoluciones de lo ya leído.

Ofrece una amplia colección de libros, revistas y material edu¬cativo para todas las edades. Acerca la cultura y el conocimiento a comu¬nidades rurales o alejadas, fomentando el hábito de la lectura y apoyando el desarrollo educativo de cada localidad. Además, de herramientas para que los niños y jóvenes ocupen su tiempo de ocio leyendo.

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