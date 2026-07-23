El Gobierno de La Rioja licita el proyecto de construcción del nuevo colegio de Ollauri

Este centro contará con tres aulas (infantil, primaria y de desdoblamiento), sala polivalente, biblioteca, comedor, gimnasio, despachos de dirección y amplio patio de recreo, entre otras estancias. La licitación dispone de un presupuesto base de 49.444,42 euros y un plazo de ejecución de 5 meses a partir de la formalización del contrato.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación y Empleo, ha licitado la elaboración del proyecto de construcción del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria de la localidad de Ollauri que forma parte del CRA Entreviñas, que agrupa a los municipios de San Vicente de la Sonsierra, Ábalos, Briones, San Asensio y Ollauri.

Con esta licitación, el Ejecutivo regional reafirma su compromiso con la mejora y modernización de la red de centros educativos públicos de La Rioja, dotándolos de mejores instalaciones adaptadas a las necesidades de la comunidad educativa y favoreciendo los entornos de aprendizaje más adecuados para el alumnado de las diferentes etapas.

El proyecto técnico deberá contemplar la ejecución de un edificio de planta baja en dos parcelas de titularidad municipal, que suman una superficie total de 4.317 metros cuadrados.

El centro, que tendrá acceso desde la calle Higueruelas y una superficie útil de 451,99 metros cuadrados, estará dotado con tres aulas (infantil, primaria y desdoblamiento de grupos y/o apoyo); sala polivalente, que podrá ser utilizada como aula de psicomotricidad; sala de profesores; aseos y servicios; y un patio de recreo de al menos 900 metros cuadrados.

Asimismo, esta infraestructura dispondrá de un espacio para biblioteca y sala de informática; comedor escolar; gimnasio; y despachos de dirección y de actividades de coordinación y de orientación; así como espacios destinados a administración y para reuniones de asociaciones de alumnos, padres y madres.

Además, se ejecutará un porche de 76,86 metros cuadrados útiles y un lucernario central para dotar de luz natural a las diferentes estancias. La fachada se asemejará a un puzzle geométrico que alternará los colores naranja, morado y rojo para evocar la creatividad, el entusiasmo, la pasión o la fuerza, entre otras sensaciones.

El plazo máximo para la elaboración y presentación de la propuesta técnica será de cinco meses, a contar desde el día siguiente de la formalización del contrato. La licitación cuenta con un presupuesto base de 49.444,42 euros.