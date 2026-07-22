Tres turismos colisionan en Labastida

Varios particulares informan a SOS-Rioja a través del 112, de una colisión de tres turismos en la N-124, en el PK 36,200, sentido Miranda de Ebro, en el término municipal de Labastida.

Tras la actuación de los medios intervinientes, una mujer de 29 años ha sido trasladada por un equipo sanitario de La Rioja y un hombre de 31 años ha sido trasladado por un equipo sanitario de Álava. Ambos han sido trasladados al Hospital San Pedro.