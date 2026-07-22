SANTO DOMINGO DE LA CALZADA RECUPERA SU HISTORIA A TRAVÉS DE LAS RUTAS TEATRALIZADAS DEL MES DE AGOSTO

La Concejalía de Cultura y Turismo presenta una nueva edición de esta propuesta cultural y turística, que incorpora nuevas escenas cargadas de humor y destinará íntegramente su recaudación a la Asociación Pro Cabalgata de Reyes.

La Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada presenta una nueva edición de las Rutas Teatralizadas, una de las actividades culturales más esperadas del verano, que volverá a llenar de vida las calles y monumentos de la ciudad durante el próximo mes de agosto.

El concejal de Cultura y Turismo ha destacado que esta iniciativa «es una forma diferente de acercarnos a nuestra historia y a nuestro patrimonio, convirtiendo las calles de Santo Domingo de la Calzada en un auténtico escenario al aire libre. Queremos que vecinos y visitantes vivan una experiencia inmersiva que combine cultura, entretenimiento y emoción, poniendo en valor la riqueza histórica y monumental de nuestra ciudad».

Como principal novedad de esta edición, el recorrido incorpora nuevas escenas y situaciones inéditas, en las que el humor tendrá un papel protagonista sin perder el rigor histórico que caracteriza esta actividad. Gracias al trabajo de Sapo Producciones, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta renovada, dinámica y sorprendente, pensada tanto para quienes participan por primera vez como para aquellos que ya han disfrutado de las rutas en ediciones anteriores.

Bajo el lema «Historia, leyenda y emoción en cada rincón de nuestra ciudad», actores caracterizados como personajes históricos y legendarios conducirán al público por algunos de los lugares más emblemáticos de Santo Domingo de la Calzada, dando vida a acontecimientos, tradiciones y leyendas que forman parte de la identidad de la ciudad.

Las rutas se celebrarán los días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 30 de agosto de 2026, con salida a las 12:00 horas desde la Oficina de Turismo, situada en la Plaza de España, número 4.

El precio de la entrada será de 5 euros. La venta anticipada y la reserva de entradas podrán realizarse en la Oficina de Turismo o llamando al teléfono 941 34 12 38 a partir de mañana 23 de julio.

El concejal de Cultura y Turismo, Óscar Reina, ha querido destacar también el carácter solidario de la iniciativa, señalando que «además de disfrutar de una actividad cultural y turística de gran calidad, quienes participen estarán colaborando con una causa que forma parte de la ilusión de toda la ciudad». En este sentido, ha anunciado que la recaudación íntegra obtenida con la venta de entradas será donada a la Asociación Pro Cabalgata de Reyes, con el objetivo de contribuir a la elaboración y confección de las carrozas de la Cabalgata de Reyes de 2027.

Asimismo, el responsable municipal ha agradecido la implicación de Sapo Producciones por su profesionalidad y creatividad, así como la colaboración de la Asociación Pro Cabalgata de Reyes, poniendo en valor el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y el tejido asociativo para impulsar iniciativas que unen cultura, turismo y solidaridad.

Desde el Ayuntamiento se anima a vecinos, visitantes y peregrinos del Camino de Santiago a participar en esta experiencia única, que permitirá descubrir Santo Domingo de la Calzada desde una perspectiva diferente, recorriendo sus calles y monumentos mientras la historia cobra vida con interpretaciones llenas de emoción, cercanía y un toque de humor.

Con esta propuesta, la Concejalía de Cultura y Turismo continúa reforzando su compromiso con una programación cultural de calidad que pone en valor el patrimonio histórico de Santo Domingo de la Calzada, dinamiza la actividad turística durante el verano y, en esta ocasión, añade además un importante componente solidario que contribuirá a mantener viva una de las tradiciones más queridas por todos los calceatenses: la Cabalgata de Reyes.