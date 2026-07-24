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Todo preparado para la XI Bajada del Najerilla

Todo preparado para la XI Bajada del Najerilla

Por Radio Haro
24 julio, 2026
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Se saldrá este domingo a las once de la mañana de la ribera del Najerilla en Nájera, junto a la Pasarela, en la margen izquierda para subir aguas arriba. Este año cambian de margen, ya que el Camino de Pasomalo recientemente ha sufrido un desprendimiento del firme en un tramo y no está habilitado, por lo que sse subirá por la margen derecha. Pero, como siempre, se explicarán algunas cosas de su historia, su naturaleza, su importancia social…

Se regresará a Nájera, desde la zona de Río Cordovín, por las aguas del Najerilla (andando, con flotadores…). Al llegar a la capital del mueble, junto a la Pasarela, se degustarán unas suculentas migas de pastor («La miga de los amigos»). Al inicio del descenso se facilitará un coche-taquilla para guardar la ropa de los participantes que será devuelta a la llegada a Nájera. Las migas de pastor estarán disponibles desde la una de la tarde.

Todo promovido por Amigos de la Historia Najerillense.

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