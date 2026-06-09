Por La Rioja denuncia que el Gobierno regional recorta más de 2,3 millones las ayudas para contratar desempleados en municipios

La formación regionalista advierte de que la dotación cae de 4,35 millones en 2025 a 2,03 millones en 2026, un recorte superior al 50% que afectará especialmente a los pequeños ayuntamientos.

Por La Rioja ha denunciado que el Gobierno de La Rioja ha recortado en más de 2,3 millones de euros las ayudas destinadas a la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general y social en municipios y entidades riojanas.

La formación regionalista advierte de que la dotación aprobada para 2026 asciende a 2.030.632 euros, frente a los 4.351.750 euros aprobados en 2025. Esto supone un recorte de más del 53% en una línea de ayudas que resulta especialmente importante para los pequeños ayuntamientos, sobre todo en los meses de verano.

Desde Por La Rioja señalan que estas subvenciones cumplen una doble función: ofrecen una oportunidad laboral a personas desempleadas y permiten a muchos municipios reforzar servicios y actuaciones de interés general que, de otro modo, son difíciles de atender con plantillas muy reducidas.

“La Rioja rural no se sostiene solo con discursos. Se sostiene con recursos, con empleo y con ayuntamientos capaces de prestar servicios a sus vecinos”, señalan desde la formación regionalista.

Por La Rioja recuerda que en 2025 la línea para personas desempleadas de 30 años o más contó con 2.611.050 euros, mientras que en 2026 se reduce a 870.632 euros. La caída supera el 66%, lo que, a juicio de la formación, supone un golpe especialmente grave para una convocatoria que permite contratar personal para proyectos de apoyo administrativo, mejora de edificios y viviendas, vigilancia, mantenimiento de espacios públicos, gestión de aguas y residuos, protección de zonas naturales, servicios culturales, deportivos, turísticos o de atención a colectivos vulnerables.

La segunda línea, dirigida a menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, también baja de 1.740.700 euros en 2025 a 1.160.000 euros en 2026. Para Por La Rioja, esta reducción limita las oportunidades laborales de muchos jóvenes y reduce la capacidad de los municipios para ofrecer experiencia profesional en proyectos útiles para sus pueblos.

La formación regionalista critica además que el plazo de solicitud sea de solo diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, un margen que considera insuficiente para muchos pequeños ayuntamientos con escaso personal administrativo.

“Hay municipios riojanos que funcionan con estructuras mínimas y que, aun así, tienen que gestionar expedientes complejos, justificar ayudas y atender cada día las necesidades de sus vecinos. Reducir los fondos y mantener plazos tan ajustados demuestra una falta de sensibilidad hacia la realidad municipal”, añaden desde Por La Rioja.

Por La Rioja exige al Gobierno regional que rectifique, amplíe la dotación presupuestaria y garantice que los pequeños ayuntamientos riojanos puedan acceder a estas ayudas en condiciones reales. La formación reclama también una planificación más estable, con convocatorias publicadas con suficiente antelación para que los municipios puedan organizar sus contrataciones antes del verano.

“La lucha contra la despoblación no puede quedarse en titulares. Si se recortan las ayudas que permiten contratar personal, mantener servicios y dar oportunidades laborales en los pueblos, se está debilitando directamente al municipalismo riojano”, concluye Por La Rioja.