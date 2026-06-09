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Corte de un carril en la AP-68 por salida de vía de un camión en Cenicero

Corte de un carril en la AP-68 por salida de vía de un camión en Cenicero

Por Radio Haro
9 junio, 2026
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AP-68

Varios particulares alertan a SOS Rioja de un camión que se ha salido de la vía en la AP-68 en el punto kilométrico 111 sentido Bilbao que pertenece a Cenicero. El camión ha chocado con la mediana y se ha quedado cruzado en la calzada, el carril izquierdo sentido Bilbao seguirá cortado en ese tramo hasta la retirada del vehículo. El conductor ha salido ileso.

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