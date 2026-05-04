VUELVE LA CARRERA SOLIDARIA VIÑA POMAL EL PRÓXIMO 17 DE MAYO

La cita que une deporte, solidaridad y vino celebra su tercera edición en Haro.

La III Carrera Solidaria Viña Pomal regresará el próximo domingo 17 de mayo para recorrer algunos de los viñedos más emblemáticos y singulares de Bodegas Bilbaínas en Haro, como Viña Cores o Viña Cuervo. Se trata de la tercera edición de esta cita deportiva y solidaria, coorganizada por la bodega y Ferrer Sport, con la colaboración del Ayuntamiento de Haro.

El evento destinará parte de la recaudación a FARO, la Asociación riojana de familiares y amigos de niños con cáncer, creada en 1999 por un grupo de padres de menores diagnosticados con esta enfermedad. Su labor se centra en mejorar la calidad de vida y el bienestar de los niños afectados por patologías oncológicas y de sus familias, ofreciendo una atención integral en todas las fases del proceso y en las consecuencias derivadas de la enfermedad y sus tratamientos.

Tras la edición de 2025, que reunió a 500 corredores y recaudó más de 3.000 euros, la organización se ha marcado como objetivo superar esa cifra y seguir ampliando su impacto solidario.

Durante la presentación de esta edición, la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, ha destacado: «La Carrera Solidaria Viña Pomal refleja los valores que definen a Haro: solidaridad, participación y unión, convirtiendo sus viñedos en un punto de encuentro por una causa que merece el esfuerzo de todos». Por su parte, la directora de Bodegas Bilbaínas, Mayte Calvo de la Banda, ha recordado el éxito de la pasada convocatoria, que ha impulsado su repetición. Asimismo, animó a que se sumen más participantes “para consolidar esta carrera como una cita anual ineludible para los amantes del deporte y ampliar el impacto de esta iniciativa en favor de esta causa solidaria”. También ha participado en el acto el director de Ferrer Sport, Pedro Ferrer, el presidente del Club Maratón Rioja, Manel Vergara y Rafael García, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Haro.

Con salida y llegada en Bodegas Bilbaínas, la carrera contará con tres modalidades: una prueba competitiva de 7 kilómetros, una marcha no competitiva de 4 kilómetros y una carrera infantil.