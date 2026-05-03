AUDIO | Ernesto Tubía gana el primer premio del XX Certamen de Cuentos y Relatos de San Felices de Bilibio

Una cita ya consolidada que pone en valor la creatividad, el talento y el compromiso con la cultura tanto de los más jóvenes como de los participantes adultos.

Desde la organización se ha querido agradecer la participación de todos los alumnos y alumnas, así como la labor del jurado, clave para reconocer la calidad de los textos presentados.

Estos han sido los galardonados:

📚 Categoría Primaria 1

🥉 Mayra y la bota mágica de San Felices – Mayra Rozas Vázquez

🥈 San Felices – Mario Pozo Ribera

🥇 San Felices y su perro Dok – Sheila Sánchez Frutos

📚 Categoría Primaria 2

🥉 San Felices, el pastor del viento – Elia Marín

🥈 El milagro de San Felices de Bilibio – Wiame Kadrani

🥇 La desaparición de mi casa – Diego Lara Espárrago

📚 Categoría Primaria 3

Mis mejores vacaciones riojanas – Lucía Lara Espárrago

🥈 Felices y el secreto de la montaña – Alejandra Montoya Vélez

🥇 La Fe – Samira Gabarri

📚 Categoría ESO 1

🥉 El eco de los Riscos de Bilibio – Fabiana Santiago Linares

🥈 El milagro de la batalla – Darío López de Armentia Santamaría

🥇 Una promesa en silencio – Mayalen Mireya Torres Gomes

📚 Categoría ESO 2

🥉 El susurro de San Felices – Edgar Marcos López

➡️ El jurado ha declarado desiertos el primer y segundo premio en esta categoría.

📚 Categoría Adultos

🥉 Tras los pasos de San Felices – Faustino Lara

🥈 Donde el camino se pierde – Esteban Torres

🥇 La nube – Ernesto Tubía

Durante el acto se hizo entrega del premio al centro educativo con mayor participación, que este año ha recaído en el Colegio Sagrado Corazón de Haro.