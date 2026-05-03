AUDIO | Ernesto Tubía gana el primer premio del XX Certamen de Cuentos y Relatos de San Felices de Bilibio
Una cita ya consolidada que pone en valor la creatividad, el talento y el compromiso con la cultura tanto de los más jóvenes como de los participantes adultos.
Desde la organización se ha querido agradecer la participación de todos los alumnos y alumnas, así como la labor del jurado, clave para reconocer la calidad de los textos presentados.
Estos han sido los galardonados:
📚 Categoría Primaria 1
🥉 Mayra y la bota mágica de San Felices – Mayra Rozas Vázquez
🥈 San Felices – Mario Pozo Ribera
🥇 San Felices y su perro Dok – Sheila Sánchez Frutos
📚 Categoría Primaria 2
🥉 San Felices, el pastor del viento – Elia Marín
🥈 El milagro de San Felices de Bilibio – Wiame Kadrani
🥇 La desaparición de mi casa – Diego Lara Espárrago
📚 Categoría Primaria 3
Mis mejores vacaciones riojanas – Lucía Lara Espárrago
🥈 Felices y el secreto de la montaña – Alejandra Montoya Vélez
🥇 La Fe – Samira Gabarri
📚 Categoría ESO 1
🥉 El eco de los Riscos de Bilibio – Fabiana Santiago Linares
🥈 El milagro de la batalla – Darío López de Armentia Santamaría
🥇 Una promesa en silencio – Mayalen Mireya Torres Gomes
📚 Categoría ESO 2
🥉 El susurro de San Felices – Edgar Marcos López
➡️ El jurado ha declarado desiertos el primer y segundo premio en esta categoría.
📚 Categoría Adultos
🥉 Tras los pasos de San Felices – Faustino Lara
🥈 Donde el camino se pierde – Esteban Torres
🥇 La nube – Ernesto Tubía
Durante el acto se hizo entrega del premio al centro educativo con mayor participación, que este año ha recaído en el Colegio Sagrado Corazón de Haro.