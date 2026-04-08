Valdezcaray cierra la temporada de su 50º aniversario con 81.941 visitantes, un 68% más que la campaña anterior

La estación ha permanecido abierta 88 días para la práctica del esquí.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el gerente de Valdezcaray, Carlos Pérez, han realizado el balance de la temporada 2025-2026 de la estación de esquí y montaña de La Rioja, que se cerró el pasado 6 de abril, con 81.941 visitantes, 6.968 escolares y 102 días de temporada, de los que 88 han sido de apertura efectiva para la práctica del esquí.

Estos resultados suponen un incremento del 68% respecto a la campaña 2024-2025, que registró 48.717 visitantes, y prácticamente triplican los datos de la temporada 2023-2024, que finalizó con 28.254. También crece de forma sostenida el número de escolares, que pasa de 4.115 hace dos temporadas y 5.722 en la anterior a 6.968 en la que ahora concluye. Del mismo modo, los 88 días abiertos para esquiar mejoran los 82 de la pasada campaña y superan ampliamente los 48 de hace dos ejercicios.

La estación inició la temporada el 26 de diciembre y ha permanecido operativa hasta el pasado 6 de abril, pudiendo además abrir en Semana Santa, algo que no fue posible en las dos campañas precedentes. El día de mayor afluencia se registró el 11 de enero, con 3.475 visitantes en una sola jornada.

El consejero ha señalado que “ha sido una muy buena temporada, primero por las condiciones climáticas que nos han permitido tener abierta la estación desde antes de Navidad hasta después de Semana Santa, y también por todo el trabajo previo de análisis, planificación y ejecución de inversiones que ahora empieza a dar frutos de forma muy satisfactoria para los usuarios”.

Pérez Pastor ha subrayado que las buenas condiciones meteorológicas “de poco hubieran podido valer sin el plan de necesidades e intervenciones que se ha ido desarrollando en temporadas anteriores”. En este sentido, ha destacado especialmente el despliegue del nuevo sistema de innivación, “ya este año a pleno rendimiento”, así como “el gran trabajo de todo el equipo de la estación y de su gerente”, en una actividad que, ha recordado, “entraña muchas tareas de prevención y atención que a veces no se ven, pero que se notarían si no estuvieran”.

Asimismo, ha puesto en valor la incidencia de Valdezcaray “en el turismo, en la economía del valle y en el valor de marca de La Rioja en las comunidades limítrofes”, subrayando que la estación, en el año de su 50.º aniversario, “no los podía cumplir de mejor manera”. El consejero ha resaltado también el papel del programa escolar de iniciación al esquí y la capacidad de la estación para generar experiencias positivas que refuerzan el vínculo de visitantes de otras comunidades con La Rioja.

Por su parte, el gerente de la estación ha definido la campaña como “una temporada de récord en afluencia de público”, destacando que los 81.941 visitantes suponen “un 68% más que la temporada pasada y un 25% más que la media de los últimos diez años”.

Carlos Pérez ha señalado que estos resultados “no son fruto de la casualidad, sino del trabajo de planificación y, sobre todo, de la puesta en marcha del sistema de innivación de última generación”, que ha permitido mantener la estación abierta “con unas condiciones de práctica de esquí muy buenas durante prácticamente toda la temporada”, incluso en un invierno que no ha sido especialmente generoso en precipitaciones de nieve.

En cuanto a la actividad, ha detallado que la estación ha permanecido abierta 102 días, de los cuales 88 han sido de esquí efectivo. Los 14 días de cierre se debieron al viento, “el principal enemigo de esta estación”, en un mes de febrero especialmente adverso en este sentido. Además del número de jornadas, el gerente ha subrayado la mejora cualitativa respecto a campañas anteriores, en las que, aunque se abrió un número similar de días, en ocasiones solo fue posible habilitar una pista, sin condiciones óptimas para la práctica generalizada del esquí.

Un dato especialmente relevante ha sido el programa escolar, por el que han pasado más de 6.000 alumnos riojanos, lo que consolida la apuesta por fomentar la práctica del deporte blanco entre los más jóvenes y garantizar el relevo generacional de usuarios.

La procedencia de los visitantes vuelve a evidenciar el amplio ámbito de influencia de Valdezcaray: La Rioja representa el 19,88% del total; Vizcaya, el 22,14%; Álava, el 12,40%; Guipúzcoa, el 13,04%; Navarra, el 5,15%; Burgos, el 8,45%; Madrid, el 4,34%; Barcelona 1,74% y otros territorios, el 12,86%.

Además, ha subrayado que la estación ha logrado mejorar su fiabilidad operativa, ampliando los días efectivos de apertura y optimizando la calidad de la nieve y de los servicios ofrecidos al público.

Una modernización integral que explica el crecimiento

La temporada 2025-2026 ha sido la primera en desarrollarse plenamente tras el despliegue de las principales actuaciones del Plan de Intervención e Inversiones 2025-2027, impulsado por el Gobierno de La Rioja en el contexto del 50.º aniversario de la estación.

Durante el último año se ha ejecutado una renovación del sistema de nieve producida, con la modernización de las salas de máquinas, la incorporación de 12 nuevos cañones ventilador de baja presión, la sustitución de 47 cañones lanza de alta presión —cinco de ellos de doble cabeza— y la adaptación de otros 23 equipos al nuevo sistema automatizado, culminando así la automatización total del sistema de innivación.

En paralelo, se ha avanzado en la revisión extraordinaria de los telesillas. De los seis que debían someterse a este proceso, tres ya han sido revisados y los tres restantes —Rehoyo, Colocobia y Campos Blancos— completarán su revisión entre este verano y el próximo año, reforzando la seguridad y fiabilidad de los remontes. Asimismo, se han incorporado dos nuevas máquinas pisa pistas PistenBully dotadas de sistemas de control por GPS para medir el espesor de la nieve y optimizar tanto el pisado como la producción de nieve, una de ellas equipada con cabestrante.

Las mejoras han alcanzado también a los servicios al usuario, con la apertura de un nuevo alquiler de esquís a pie de pistas —con más de 400 equipos nuevos de esquí y 80 de snowboard—, la instalación de cuatro secabotas, un nuevo guardaesquís con taquillas individualizadas, la modernización del centro médico, la habilitación de un bar-quiosco en la cota 1.500 y la colocación de más de 350 metros de paravientos.

En materia de seguridad y funcionamiento interno, se han rehabilitado casetas de remontes, mejorado edificios y oficinas, modernizado los sistemas de iluminación y comunicación, renovado equipamientos de emergencia y habilitado un helipuerto para evacuaciones.

Con este balance, Valdezcaray culmina la temporada de su 50.º aniversario confirmando una nueva etapa de recuperación y consolidación, con una estación más moderna, más segura y mejor preparada para afrontar los retos del futuro.