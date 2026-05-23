La mejora de la accesibilidad y seguridad vial de Bretón de los Herreros conlleva la sustitución de 5 árboles en mal estado fitosanitario por 12 nuevos

Este proyecto cuenta con un presupuesto superior a 600.000 euros y se licitará próximamente con la previsión de iniciar las obras este otoño, sin contribuciones especiales para los vecinos de la zona.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, y de la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, ha presentado el proyecto de mejora funcional, urbana y paisajística de la carretera LR-202 en la travesía de Haro, coincidente con la Avenida Bretón de los Herreros, en el que el Gobierno de La Rioja invierte 604.907,01 euros. El proyecto se licitará en las próximas semanas y se prevé que las obras, cuyo plazo de ejecución asciende a 5 meses, comiencen este otoño.

La actuación, que abarca del kilómetro 0,190 al 0,570, comprende la reordenación del espacio peatonal conforme a criterios de accesibilidad universal, la creación de un eje verde paralelo a la calzada, la adecuación de una zona estancial al final del tramo y la renovación del firme, así como de la señalización horizontal y vertical.

“Con estas intervenciones se persigue incrementar la seguridad vial de vehículos y peatones, mejorar la funcionalidad del tramo urbano y favorecer su integración en el entorno urbano y paisajístico de Haro”, ha señalado el consejero durante la presentación del proyecto, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Haro.

Por su parte, la alcaldesa de Haro ha agradecido que el Gobierno regional “haga por fin realidad esta demanda histórica de los vecinos que va a suponer una ordenación y renaturalización de todo este entorno, y que asuma la totalidad de la financiación del proyecto, por lo que ni el Ayuntamiento de Haro ni los vecinos de esa calle van a tener que aportar ninguna cuantía económica”.

La actuación principal se llevará a cabo en la margen derecha de la calle, en una franja actual de tierra de entre 6 y 7 metros de anchura que separa la zona residencial de la calzada. Se trata de un espacio desordenado y sin pavimentación que es utilizado como aparcamiento, dificultando y poniendo en riesgo el tránsito peatonal.

Por este motivo, se ejecutará una amplia acera peatonal, de entre 4,4 y 4,7 metros de anchura, a modo de nuevo itinerario seguro, cómodo y accesible para los viandantes. El pavimento estará compuesto de losas y adoquinado de diferentes tamaños y colores, y baldosa podotáctil en las zonas de pasos peatonales.

Este espacio peatonal estará separado de la calzada por un parterre ajardinado de 2 metros de anchura que albergará los árboles actuales, así como nuevas especies arbóreas y arbustivas, con lo que la ciudad ganará un vial verde en el que se plantarán 12 nuevos árboles. Asimismo, se sustituirán 5 árboles que se encuentran en muy mal estado fitosanitario y suponen un riesgo para la seguridad de las personas y del tráfico rodado por la caída de ramas.

Al final del tramo, a la altura del kilómetro 0,500, se habilitará una zona estancial conectada con un parque contiguo cercano a la cuenca del río Tirón. A lo largo del área peatonal se instalará mobiliario urbano, como bancos, papeleras y una fuente.

El proyecto incluye la redistribución de la calzada para conseguir 2 carriles de 3 metros de anchura cada uno y un arcén de 0,50 metros junto a la acera existente en la margen izquierda de la calle.

Esto implicará la renovación del firme mediante una mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor. El refuerzo de la seguridad vial se completará con la instalación de nuevas señales y marcas viales, así como rigola para drenar el agua y bordillo para separar el tráfico rodado y peatonal.

Por último, se aprovechará la intervención para desplegar nuevas canalizaciones subterráneas de telecomunicaciones y electricidad para poder retirar en el futuro los tendidos aéreos.