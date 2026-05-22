El Ayuntamiento de Santo Domingo anuncia un cubrimiento en el parque de los Molinos

La concejala de Infancia y Familia, Ainara Gordo, ha anunciado la puesta en marcha de nuevas mejoras en el Parque de los Molinos, entre las que destaca la creación del primer refugio climático en un espacio infantil de la ciudad.

Esta actuación se enmarca dentro del ambicioso proyecto que lidera la concejala para la mejora, modernización y adaptación de los parques y zonas infantiles de Santo Domingo, con el objetivo de garantizar espacios más seguros, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de las familias.

La principal novedad en el Parque de los Molinos será la instalación de un refugio climático que permitirá proteger a los usuarios, especialmente a los menores, frente a las altas temperaturas. Esta infraestructura consistirá en el cubrimiento de la zona mediante una estructura metálica sobre la que se instalará una vela tensada, diseñada para proporcionar sombra, reducir la incidencia directa del sol y contribuir a la regulación térmica del espacio.

“Con esta actuación damos un paso importante en la adaptación de nuestros espacios públicos a las nuevas condiciones climáticas, pensando especialmente en el bienestar de los más pequeños y sus familias”, ha señalado Gordo.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Landap SLU por un importe total de 15.669,50 euros (IVA incluido), y suponen un avance significativo en la creación de entornos urbanos más sostenibles y confortables.