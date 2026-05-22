El PSOE exige una solución urgente a los problemas de salubridad en el centro de salud de Nájera

El PSOE de La Rioja ha reclamado al Gobierno regional «una actuación urgente e inmediata para resolver los graves problemas de salubridad que vienen sufriendo desde hace años tanto los profesionales, como los pacientes del Centro de Salud de Nájera, especialmente en la zona de Rayos y Urgencias. Según la información trasladada por trabajadores del centro, en distintas dependencias como el vestidor de pacientes, la zona interior de Rayos y las salas de espera se vienen registrando de manera persistente malos olores, acumulación de residuos y presencia de insectos. Se trata de una situación que incluso habría provocado picaduras entre el personal sanitario.

Estamos ante una situación inadmisible. No puede ser que un problema de estas características se haya cronificado en un centro sanitario público sin que el Gobierno de La Rioja haya sido capaz de ofrecer una solución definitiva, pese a las reiteradas advertencias realizadas durante años por los propios trabajadores y por los órganos de prevención y salud laboral. Todo apunta, además, a que el origen de esta situación estaría relacionado con una deficiente ejecución de las obras e instalaciones de saneamiento, lo que estaría provocando acumulaciones continuadas de aguas residuales y condiciones insalubres incompatibles con un entorno sanitario.

El problema no puede seguir resolviéndose con actuaciones provisionales y limpiezas periódicas que únicamente alivian temporalmente la situación. Estamos hablando de un centro de salud, de pacientes y de profesionales que merecen desarrollar su actividad en condiciones dignas, seguras y saludables. Además, el incremento de las temperaturas está agravando notablemente el problema, y favoreciendo la proliferación de insectos, aumentando los riesgos para trabajadores y usuarios del centro.

El Gobierno regional tiene que actuar de manera inmediata para identificar y corregir definitivamente el origen de esta incidencia, acometiendo las obras y actuaciones técnicas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de higiene, seguridad y salubridad en el Centro de Salud de Nájera. Asimismo, urge que haya total transparencia sobre las actuaciones realizadas hasta la fecha, los informes técnicos existentes y el calendario previsto para la resolución definitiva de un problema que nunca debería haberse prolongado durante tantos años en la sanidad pública riojana».